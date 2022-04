Museus de Araxá retomam atividades com grande presença de público

Turistas durante visitação ao Museu Dona Beja, em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Desde o retorno de suas atrações culturais e turísticas, entre o começo de abril até o último final de semana, os cinco museus de Araxá (Museu Histórico Dona Beja, Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, Museu Sacro, Museu da Imagem e Museu do Som e do Legislativo) já registraram a presença de quase mil visitantes.

Segundo informações divulgadas pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), nas duas primeiras semanas desse mês, o Museu Histórico Dona Beja recebeu 504 visitantes; pelo Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá passaram 168 pessoas; 87 visitaram os museus da Imagem e do Som e o do Legislativo; e 32 turistas visitaram o Museu Sacro.



De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, o considerável fluxo nos museus está ligado, principalmente, à retomada das atividades.



“A cultura e o turismo andam juntos e esse aumento das caravanas se deve principalmente porque Araxá voltou a receber projetos culturais. Com as flexibilizações, as pessoas estão vindo para participar dos eventos e logicamente vão conhecer a cidade. Por isso, expandimos também o horário de funcionamento dos museus aos sábados (entre 9 e 15h) para dar mais tempo para que os turistas e os araxaenses aproveitem os espaços com tranquilidade”, ressaltou Cynthia Verçosa.



Confira os horários de funcionamento dos museus de Araxá

Terça a sexta-feira: 8h às 18h

Sábados: 9h às 15h;

Domingos e feriados: 8h às 12h.



As visitas são guiadas e gratuitas Durante a passagem pelos museus de Araxá, de acordo com a presidente da FCCB, os visitantes são acompanhados por monitores, que realizam um tour guiado e gratuito.

“Para eles são contadas todas as histórias dos locais e dos objetos do acervo. As caravanas são separadas em grupos, de acordo com o espaço de cada prédio. Não temos limite mínimo ou máximo para a formação do grupo de pessoas, mas buscamos nos adaptar de acordo com o tamanho das salas e ambientes”, explicou Cynthia.

Mais informações sobre os cinco museus de Araxá

Museu Histórico Dona Beja

Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá

Museus da Imagem e do Som e do Legislativo

Museu Sacro

Museu do Legislativo

Sua proposta museológica é a construção da história de Araxá, homenageando os cidadãos que fizeram parte da mesma. Por exemplo, no 2º piso, foi criado o “Quarto de Beja”, com ambientações do Século XIX.180 obras do artista compõe esse acervo museológico. São obras de óleo sobre telas, esculturas, baixos-relevos, desenhos, gravuras, além de moedas dele, que foram cedidas em regime de comodato à FCCB por sua herdeira e irmã, Cordélia Barreto.Acervo discográfico com cerca de 16 mil discos de épocas variadas, entre 1940 até os anos 2000; mas, há algumas relíquias anteriores a 1940. No acervo há diferentes estilos como MPB, samba, chorinho, música clássica, sertanejo, rock, jazz, blues, músicas infantis, natalinas, marchinhas de carnaval, ópera, reggae, gospel, instrumentais, maxixe, bolero, entre outros.Acervo composto por esculturas e alfaias (enfeites), na Igreja Matriz de São Sebastião, com a finalidade de preservar e divulgar a história da Igreja Católica em Araxá. Bento Antônio foi o escultor das imagens que compõem o acervo da Igreja.Acervo de documentos, publicações oficiais, móveis, objetos, obras de valor artístico e painéis da Câmara Municipal de Araxá, que guarda a história de cerca de dois séculos de história do legislativo araxaense.