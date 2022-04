Leandro Karnal lançará provocações ao público durante palestra em BH

'Como seguiremos rumo ao horizonte do que está por vir?', pergunta Leandro Karnal (foto: R. Trumpauskas/divulgação)

Evento adiado por mais de dois anos por conta da pandemia de COVID, “Sessão Dez4Meia convida” será realizado nesta quinta-feira (14/4), às 20h30, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O historiador Leandro Karnal, a executiva Nina Silva e a jornalista Fernanda Ribeiro são os convidados desta edição, que marca a volta do projeto. No contexto da economia criativa, serão abordadas habilidades importantes para o profissional do futuro.Na palestra “O futuro começa hoje”, Karnal explica como a ideia de futuro depende de ações no presente. Com o objetivo de despertar reflexões, o historiador lança algumas provocações: ''Qual é a clareza possível para dirigir ações se as coisas ainda não aconteceram?'', ''Você chegou até aqui como?'', ''Como seguiremos rumo ao horizonte do que está por vir?''.