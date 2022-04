Vinny e Babi Xavier retomam antiga parceria no single 'Esperando o Sol'

A cantora Babi Xavier e o compositor Vinny retomaram a parceria que estreou há 20 anos, no primeiro disco solo dela (foto: Leo Lemos/divulgação )

Depois de 20 anos, o cantor, compositor e instrumentista Vinny volta a fazer dueto com a cantora, atriz e apresentadora Babi Xavier no single-clipe “Esperando o Sol”. O último encontro fonográfico da dupla ocorreu no disco solo dela, em 2002, na faixa “Só o que preciso ter”.





Casamento

O compositor propôs gravar a nova música no formato voz e violão, em clima intimista. “Babi canta muito bem”, diz ele. “Foi um casamento harmônico. Ela é um amor e a gente é muito parceiro. Estamos muito felizes, porque em apenas três semanas alcançamos cerca de 30 mil views.”





De acordo com Vinny, seu trabalho e o de Babi vão na contramão da moda. “Não é música de bunda ou pra dançar, mas uma balada intimista e romântica. Ter alcançado esse número em tão pouco tempo, fora de uma gravadora, é bastante expressivo.”





Vinny, que atualmente desenvolve trabalho com a banda LS Jack, planeja gravar mais duos e participar de trabalhos de outros artistas. “O dueto com a Babi foi muito interessante, porque rolou uma química musical”, comenta.





O compositor revela que seguiu a vibe do quarteto Crosby, Still, Nash and Young no novo single. “‘Esperando o Sol’ é simples, a beleza dela é justamente por conta disso”, observa. Ele conta que sua escola musical é a do folk, dos cantores James Taylor, Cat Stevens e Tom Petty.





Babi explica que o novo álbum surgiu durante a pandemia. Isolada, ela se lembrou da canção que Vinny enviou para “Do jeito que eu quero”, seu primeiro álbum. Tímida, procurou o compositor por meio das redes sociais até chegar ao empresário dele.





“Não liguei, esperei umas duas se- manas. Isso porque não o via e nem falava com ele há muito tempo. Não sabia se aceitaria minha proposta. Na verdade, procurei-o motivada pelo querer, pela paixão, pela música”, relembra.











Quando os dois finalmente conversaram, ela adorou a proposta de uma nova canção. “Aí a gente foi gravando, primeiro a distância, um e outro. Fui cantarolando junto, vendo a união das vozes e a gente gravou”, conta ela. Deu tudo certo – Ronaldo Lima produziu e Alan Bezerra fez o registro.

PRAIA

Babi esteve recentemente com Vinny, encontro registrado pelo fotógrafo Léo Lemos na praia. “A gente lançou esse trabalho de coração. Vinny lançou nas redes dele, e eu nas minhas. Um amigo dele, David Gomes, da DG3, falou conosco: ‘Pode deixar, que coloco nas plataformas digitais'. Aí chegamos a quase 30 mil visualizações”, diz a cantora, feliz com resultado.





“Quero muito continuar, pois as vozes combinaram. Acho que temos mais letras e histórias para contar”, afirma. “Tenho comigo um set list com o Vinny, nos vejo caindo na estrada. Quero fazer muitos shows. Vinny é uma pessoa linda, tem uma voz privilegiada que acolhe a alma da gente”, diz Babi.



“ESPERANDO O SOL”

. Single-clipe de Vinny e Babi Xavier

. Disponível nas plataformas digitais