''Grandes fugas'' reconstitui as mais espetaculares escapadas da prisão

Por meio da tecnologia, Morgan Freeman ''visita'' locais como o túnel construído pelo narcotraficante mexicano El Chapo em uma das vezes em que escapou da prisão, na série ''Grandes fugas'' (foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)

Francisco Javier Camberos Rivera, conhecido como El Chito, não tinha poder algum dentro da prisão mexicana Puente Grande. Era apenas um dos funcionários responsáveis pela lavanderia. Mas, em 19 de janeiro, ele fez história. Francisco Javier Camberos Rivera, conhecido como El Chito, não tinha poder algum dentro da prisão mexicana Puente Grande. Era apenas um dos funcionários responsáveis pela lavanderia. Mas, em 19 de janeiro, ele fez história.









“A questão é que ele tinha muito dinheiro para gastar. Foi com esse dinheiro que ele subornou as pessoas, foi com ele que El Chapo construiu um túnel (quando fugiu pela segunda vez, em 2015). E foi também o dinheiro que permitiu que se utilizasse um GPS para saber a localização exata dele. Muito dinheiro é bem diferente do que planejar uma fuga por sua própria conta”, afirmou o ator Morgan Freeman.

FREEMAN EM CENA

O vozeirão do veterano ator já esteve a cargo de várias narrações de séries e documentários. Em “Grandes fugas”, série em oito episódios que estreia neste sábado (9/4), no History, Freeman não apenas narra algumas das fugas mais sensacionais e famosas do mundo, como também se coloca, de certa maneira, na cena.





“Ele pode estar dentro do tubo de ventilação de uma prisão, na cela ou até mesmo no teto de um presídio”, comentou James Younger, produtor de “Grandes fugas”, durante evento on-line para a imprensa. “A tecnologia permitiu que Morgan estivesse junto com a pessoa que escapava”, acrescentou o também produtor Geoffrey Sharp.









''O público vai ter uma ideia de quão dedicadas, corajosas e engenhosas as pessoas podem ser quando colocadas em situações desesperadoras. Não importa quem seja a pessoa. Todos sabemos que essas pessoas conseguiram (escapar). Mas como fizeram? Também não acho que um programa possa ensinar como escapar de uma prisão apenas fazendo como outros fizeram'' Morgan Freeman, ator



Ainda que utilize atores para recriar cada situação, a tecnologia foi essencial. Um software chamado Unreal Engine, a ferramenta de criação 3D em tempo real mais avançada do mundo para experiências imersivas, permite que o espectador se sinta dentro das prisões. Boa parte da cena – celas, túneis e paredes – foi recriada por meio da tecnologia, como também plantas e rotas de fuga. “Mas houve alguns casos em que foi mais fácil construir uma cela”, comentou Younger.





“Grandes fugas” será aberta com o episódio dedicado à fuga de Alcatraz, uma das mais conhecidas do planeta. Há 60 anos, quatro homens planejaram fugir do presídio, localizado na ilha de mesmo nome, na baía de São Francisco. Três deles conseguiram chegar ao mar. Eternizada no filme “Alcatraz: Fuga impossível” (1979), estrelado por Clint Eastwood, a fuga se junta a outras que também tiveram suas versões para o cinema e a TV.





As fugas de “El Chapo” foram recriadas na série homônima e também em “Narcos: México”. A de Dannemora, ocorrida em 2015, no Clinton Correctional Facility, no estado de Nova York, também. A de Stalag é datada da Segunda Guerra – em 1944, 76 aliados fugiram de um campo de prisioneiros na Alemanha. Gerou outro clássico do gênero, “Fugindo do inferno” (1963), com Steve McQueen e James Garner.

LADRÃO PORTUGUÊS

Mas há narrativas igualmente fantásticas que a série apresenta e que ainda não tinham sido exploradas pelo audiovisual. Uma delas é a chamada “Os seis de Pittsburgh”, ocorrida em 1997, no State Correctional Institution, que foi conduzida por um ladrão de cofres português.





“Para mim, a fuga de Dannemora foi a mais incrível. Outra memorável foi a de Stalag, pois como era muita gente envolvida, teve que haver muito planejamento”, afirmou Freeman, que em 1995 foi indicado ao Oscar por “Um sonho de liberdade”, filme sobre as façanhas de um grupo de presos dentro da fictícia Penitenciária Estadual de Shawshank.





“Na série, o público vai ter uma ideia de quão dedicadas, corajosas e engenhosas as pessoas podem ser quando colocadas em situações desesperadoras. Não importa quem seja a pessoa. Todos sabemos que essas pessoas conseguiram (escapar). Mas como fizeram? Também não acho que um programa possa ensinar como escapar de uma prisão apenas fazendo como outros fizeram. Uma das coisas que estão claras é que não é algo para qualquer um. E não é tanta gente que tem tamanha audácia, engenhosidade e inteligência. Eu, por exemplo. Me coloque numa situação dessas (numa prisão). É onde eu vou ficar (sem conseguir sair)”, afirma o ator.

“GRANDES FUGAS”

• A série, em oito episódios, estreia neste sábado (9/4), às 22h10, no canal History. Também disponível no historyplay.tv