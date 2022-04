''Anatomia de um escândalo'' mistura sexo, política e poder

Rupert Friend e Sienna Miller formam o rico casal Whitehouse, que protagoniza a série britânica ''Anatomia de um escândalo'' (foto: Netflix/Divulgação)

No centro do suspense psicológico e político "Anatomia de um escândalo", que estreia na próxima sexta-feira (15/4), na Netflix, está o casal Whitehouse, dignos representantes da elite britânica. A minissérie tem seis episódios e é baseada no livro homônimo de Sarah Vaughan.









A trajetória perfeita da família invejada por boa parte da sociedade britânica começa a desandar quando o político – de currículo ilibado – é acusado de estupro. Isso ocorre logo depois que James se envolve com a assistente parlamentar Olivia, vivida por Naomi Scott.





Para piorar a situação, a ambiciosa advogada Kate Woodcroft, interpretada por Michelle Dockery, tenta, a todo custo, levar adiante o processo. Uma situação que pode abalar não só o casamento dos Whitehouse, mas também as estruturas do Parlamento britânico.

ARMAÇÃO

Sophie, então, entra nessa briga, pois acredita que James está sendo vítima de uma armação, e se torna uma verdadeira pedra no sapato de Kate. Michelle Dockery tem em seu currículo diversos papéis, mas um dos mais conhecidos foi o de Lady Mary em “Downton Abbey”.





Já no trailer de “Anatomia de um escândalo”, o telespectador tem uma ideia do que esperar da trama. James diz à doce Sophie a clássica frase de quem foi pego no flagra: "Não significou nada, foi apenas sexo". Ela logo rebate o comentário: "Não foi só sexo, tem algo mais aí".





"Sou uma grande fã do livro e da minha personagem Sophie, que é multifacetada e enfrenta as consequências das decisões que tomou em sua vida de privilégios", disse Sienna em entrevista à edição britânica do site da revista Harper's Bazaar.





Com muitas cenas de tribunal, a produção foi criada, roteirizada e produzida por David E. Kelley (de “Big little lies”) e Melissa James Gibson. E é um prato cheio para quem maratonou “House of cards” (2013-2018), para a qual Melissa escreveu alguns episódios, e “A very english scandal” (2018).





"A série aborda o direito, a verdade e os limites do consentimento", comentou Kelley, em material promocional sobre “Anatomia de um escândalo”. (Agência Estado)





“ANATOMIA DE UM ESCÂNDALO”

• A série em seis episódios estreia na próxima sexta (15/4), na Netflix