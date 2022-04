O violinista norte-americano Randall Goosby, que se destaca na nova geração de virtuoses, faz sua estreia no Brasil com a Filarmônica de Minas Gerais nesta quinta (7/4) e sexta-feira (8/4), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto).O jovem talento interpretará um dos mais famosos concertos do repertório para violino, o “Concerto para violino em mi menor, op. 64 de Mendelssohn”. Além dos 175 anos de morte de Mendelssohn, duas outras celebrações estão no programa – os 125 anos de nascimento de Korngold, com sua “Sinfonieta”, e o centenário de um dos símbolos da música de vanguarda brasileira, Gilberto Mendes, com a obra “Ponteio”. A regência é do maestro Fabio Mechetti.