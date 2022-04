'Os olhos de Tammy Faye', ganhador de dois Oscars, estreia no Brasil

Jessica Chastain enaltece a ''aceitação e compaixão'' de Tammy Faye: filme mostra ascensão, queda e redenção da celebridade (foto: STAR+/Divulgação)

Filme pelo qual Jessica Chastain foi eleita melhor atriz no Oscar 2022, em 27 de março, "Os olhos de Tammy Faye" estreou no Brasil na última quarta-feira (6/4), exclusivamente na plataforma de streaming Star+. Dirigido por Michael Showalter, o longa mostra a ascensão, queda e redenção da televangelista e cantora Tammy Faye Bakker (1942-2007), que nas décadas de 1970 e 1980 se tornou uma celebridade da TV norte-americana.









Sua emissora de TV, a PTL, sigla para Praise the Lord ("Louvai o senhor", em tradução livre), foi considerada a maior rede religiosa do mundo e chegou a contar com 13 milhões de espectadores nos anos 1980. Nela, o casal apresentou um programa de grande sucesso, o "The PTL club", também conhecido como "The Jim and Tammy show", transmitido entre 1974 e 1989.





Tammy Faye era conhecida por abordar questões consideradas tabus para a época, como a discriminação entre classes sociais e o preconceito contra homossexuais e pessoas com HIV e Aids. Em um dos episódios mais marcantes de sua carreira, ela entrevistou um jovem pastor gay portador do vírus, em 1985.





Com os donativos de seus seguidores e a receita gerada pelo parque temático Heritage USA, no qual as atrações misturavam o tema do amor a Jesus Cristo com o do patriotismo estadunidense, o patrimônio do casal Bakker chegou a ser calculado em US$ 125 milhões.



DIVÓRCIO E FRAUDE





Dois anos mais tarde, em 1989, Jim Bakker foi condenado a 45 anos de prisão por fraudar seus fiéis em US$ 158 milhões, com promessas de férias indefinidas em Heritage USA, e por desviar US$ 3,7 milhões de fundos da PTL.





Nessa época, Tammy se divorciou de Jim e, em 1993, se casou com um sócio de seu ex-marido, o construtor Roy Messner. A cantora e evangelista morreu aos 65 anos, em 2007, vítima de câncer.





"Os olhos de Tammy Faye" acompanha a trajetória traçada por ela, da origem humilde até o estrelato, e também o que tentou fazer para superar os ataques da imprensa da época e retomar tudo o que havia construído.





Para dar vida à controversa personagem, Jessica Chastain passou sete anos estudando a história e os trejeitos da televangelista. Ela, que também é uma das produtoras-executivas do filme, teve a ideia de fazer um filme sobre Tammy Faye depois de assistir ao documentário "Os olhos de Tammy Faye" (2000), dirigido por Fenton Bailey e Randy Barbato.





Quase irreconhecível na produção, Chastain incorpora o tom de voz de Tammy Faye, seus longos cílios e a maquiagem pesada pela qual a celebridade norte-americana ficou conhecida. A caracterização dos personagens do filme rendeu a Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh a estatueta de melhor maquiagem e penteado no Oscar.





MERGULHO EM CENA A atuação da atriz também foi laureada em premiações de prestígio – como Bafta, o Critic's Choice Awards e o SAG Awards, do Sindicato dos Atores. No Oscar, ela desbancou Olivia Colman (indicada por "A filha perdida"), Penélope Cruz ("Mães paralelas"), Nicole Kidman ("Apresentando os Ricardos") e Kristen Stewart ("Spencer").





Em material divulgado para a imprensa, Jessica Chastain comentou sobre como foi o processo de mergulhar na história de Tammy Faye. "Passei anos olhando imagens dela e nunca vi o rímel em seus olhos escorrendo pelo seu rosto. Ela não era como a caricatura construída pela mídia", afirmou.





"Ela pregou aceitação e compaixão e é isso que queremos que as pessoas vejam neste filme. Quando todos viraram as costas para as pessoas com HIV e Aids, ela convidou um pastor gay que tinha Aids para estar em seu programa", comentou Chastain.





Em seu discurso de agradecimento pela vitória no Oscar, durante a cerimônia que ficou marcada pelo tapa do ator Will Smith no comediante Chris Rock, ela reiterou a admiração pela personagem que interpretou nas telas. "Há violência e crime de ódio machucando pessoas no mundo todo. Em tempos assim, eu penso em Tammy e me sinto inspirada por seus atos radicais de amor e compaixão", declarou.









OS OLHOS DE TAMMY FAYE

• (EUA, 2021, 126min) De Michael Showalter, com Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Frederic Lehne e Louis Cancelmi. Disponível na plataforma Star+

No entanto, em 1987, tanto o negócio quanto o casamento sofreram um duro golpe com a revelação de que Jim tinha mantido uma relação amorosa com uma secretária e que a tinha subornado com US$ 265 mil para que o caso não se tornasse público.