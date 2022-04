Cantora e compositora Marina Araújo defende o amor no EP 'Canto de euforia'

Marina Araújo e sua banda gravaram repertório autoral e a releitura da romântica "Sozinho", hit de Peninha (foto: JP Sofranz/divulgação)



Fechando o projeto “Natural”, que conta com nove canções lançadas desde 2021, chega às plataformas digitais o EP “Canto de euforia”, de Marina Araújo, que traz cinco faixas autorais assinadas por ela.





“O pano de fundo de todas as músicas é o amor e as relações interpessoais. Como o amor pode nos transformar e como pode fazer com que a gente veja a vida mais leve e mais gostosa de dividir”, diz Marina. “Ele é sempre a peça principal das minhas composições e das músicas que regravo. Acho que é preciso falar de amor a todo momento para todas as pessoas.”





RELEITURA

Das 14 canções do projeto, há uma parceria dela com Lorena Chaves (“Canto de euforia”) e a releitura de “Sozinho”, música romântica de Peninha que fez sucesso na voz de Caetano Veloso.





A proposta da cantora e compositora é valorizar o formato acústico, registrado de forma orgânica. Realizadas em maio de 2021, as gravações ocorreram no estúdio Capim de Ideias, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O single “Natural” chegou às plataformas em setembro.





“Os arranjos foram feitos entre nós, nos ensaios, com uma prévia de voz e violão e de algumas músicas que eu já tinha gravado. É um trabalho para celebrar as minhas músicas e minha carreira”, diz.





Além da faixa-título, que já ganhou clipe, o novo EP traz canções que também estarão acompanhadas de vídeos: “O amor é a chave”, “Pra onde for o sol”, “Sabe” e “Na beira do mar”. Os clipes serão lançados, respectivamente, nas próximas sextas-feiras, dias 8, 15, 22 e 29.





Por sua vez, “Para onde for o sol”, composta por Maressa Vasconcelos, ganhou versão pop folk, com arranjos de bandolim e backing vocals.





Gravar “Sozinho” foi especial para Marina. “Quis colocar a canção do Peninha pelo fato de ela ter marcado muito a minha vida, pois a toquei muito nos bares onde me apresentava. Venho da escola dos bares, e em todas as cidades em que morei executei muito essa música. Para mim, 'Sozinho' é bem parecida com este momento de pandemia.”





A cantora e compositora lembra que quando gravou a faixa, em maio de 2020, o mundo estava às voltas com o confinamento social.





“Naquela época pandêmica, a gente se via rodeada de pessoas e informações, mas estávamos sozinhos, porque as relações aconteciam via internet e telefone.”





Pandemia à parte, Marina está feliz com a repercussão da música “Canto de euforia”. “As pessoas estão se identificando com a mensagem. A gente vai trabalhar esta canção até 7 de abril e, no dia seguinte, lançaremos o clipe de O amor é a chave’.”





EQUIPE

Participaram das gravações Pedro Cassini (violões), Rogério Delayon (violões, bandolim, dobro e banjo), Marcus Nogueira (piano), Helton Lima (bateria), Juliana Felício e Rayane Boldrini (backing vocals). A direção musical é assinada por Felipe Fantoni, que tocou baixo nas faixas.





“Escolhi uma equipe formada por excelentes músicos e pessoas legais, então deu muito certo. Foram três dias de ensaio e gravação ao vivo, com todos juntos no estúdio”, conta Marina Araújo, anunciando seu show para o segundo semestre.





“CANTO DE EUFORIA”

EP de Marina Araújo

Tratore

5 faixas

Disponível nas plataformas digitais