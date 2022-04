Festa do Grammy pode recuperar o glamour perdido após o 'barraco' no Oscar

O jazzista Jon Batiste chamou a atenção da Academia de Gravação com "We are", mas terá de vencer constelação de estrelas pop (foto: Keha Betancur/AFP)



O melhor da música se reunirá em Las Vegas, neste domingo (3/4), para a 64ª edição do Grammy. O astro do jazz Jon Batiste, que lidera as indicações, enfrentará uma constelação de estrelas pop.





Com repertório de novos e velhos conhecidos, a cerimônia terá o desafio de trazer a leveza de volta ao entretenimento, uma semana depois de Will Smith surpreender milhões de espectadores ao dar um tapa no comediante Chris Rock durante a festa do Oscar, o maior prêmio de Hollywood.



Olivia Rodrigo, de 19 anos, a sensação jovem do momento, é favorita na categoria artista revelação (foto: ABC/AFP)



NOVO PALCO





A Academia de Gravação, que promove a premiação musical, ampliou o número de indicados nas quatro principais categorias de oito para 10, com o intuito de garantir a diversidade.





Apresentada pelo comediante Trevor Noah, a cerimônia de domingo promete disputa acirrada pelos cobiçados gramofones. Justin Bieber, H.E.R, a estrela do R&B, e a rapper Doja Cat disputam oito troféus.





Billie Eilish, vencedora do Grammy 2020, concorre em sete categorias, assim como a sensação do pop Olivia Rodrigo, ex-atriz da Disney que estourou em 2021 com o hit “Drivers license”.





Olivia, de 19 anos, foi indicada por seu álbum “Sour” e é a grande favorita da categoria artista revelação, competindo com a rapper Saweetie, Finneas (irmão de Billie Eilish), a banda de rock Glass Animals e Arooj Aftab, primeira cantora paquistanesa a ser indicada à modalidade.





Os irmãos Finneas e Billie Eilish podem levar para casa novos gramofones (foto: Robyn Beck/AFP) Assim como Eilish em 2020, Olivia Rodrigo tem a chance de arrebatar todos os quatro principais prêmios da noite, algo que apenas dois artistas conseguiram até agora na história do Grammy.





Mas Jon Batiste, o jazzman que ganhou o Oscar pela trilha sonora de “Soul”, no ano passado, pode levar para casa o maior número de gramofones – ele recebeu 11 indicações.





Diretor musical do popular talk show de Stephen Colbert, Batiste emergiu como voz dominante no cenário musical, trazendo a mensagem de justiça social.





O artista negro, filho de uma dinastia musical de Nova Orleans, estreou ainda adolescente e construiu sólida carreira. Com o álbum “We are” e o empolgante single “Freedom”, ele concorre a disco e álbum do ano, além de categorias de R&B, jazz e vídeo.



Lady Gaga e Tony Bennett brigam pelo Grammy com o disco ''Love for sale'' (foto: Youtube/Reprodução)



VETERANOS





Kanye West, que mudou de nome e agora atende por Ye, tem cinco indicações. Com “Donda”, disputa o prêmio de álbum do ano, concorrendo com Taylor Swift, que, com “Evermore”, recebeu apenas essa indicação.





West também vai à luta nas categorias de rap, assim como Nas, J. Cole e Tyler, The Creator.





Drake foi indicado em duas categorias, mas em dezembro pediu que seu nome fosse retirado, sem apresentar explicações. No passado, ele acusou a Academia de Gravação de classificá-lo nas categorias de rap porque é negro.





Este ano, ele concorreria aos troféus de melhor álbum de rap com “Certified lover boy”, e de melhor performance de rap por “Way 2 Sexy”, colaboração com Future e Young Thug.





Doja Cat, com oito indicações ao Grammy, é um dos destaques femininos do rap (foto: Youtube/reprodução) Cardi B e Megan Thee Stallion, que arrasaram juntas em 2021 com o sucesso “WAP”, vão se enfrentar nesta edição disputando o troféu de melhor performance de rap.

SHOWS









Justin Bieber tem oito indicações com a versão Deluxe do álbum ''Justice'' (foto: ABC/AFP)

Também estão previstas apresentações de Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Jon Batiste, H.E.R., Lil Nas X e J. Balvin, entre outros.





PRINCIPAIS CATEGORIAS

» ÁLBUM DO ANO

“We are” – Jon Batiste

“Love for sale” – Tony Bennett e Lady Gaga

“Justice” (Triple chucks Deluxe) – Justin Bieber

“Planet her” (Deluxe) – Doja Cat

“Happier than ever” – Billie Eilish

“Back of my mind” – H.E.R.

“Montero” – Lil Nas X

“Sour” – Olivia Rodrigo

“Evermore” – Taylor Swift

“Donda” – Kanye West

» GRAVAÇÃO DO ANO

“I still have faith in you” – ABBA

“Freedom” – Jon Batiste

“I get a kick out of you” – Tony Bennett e Lady Gaga

“Peaches” – Justin Bieber com Daniel Caesar e Giveon

“Right on time” – Brandi Carlile

“Kiss me more” – Doja Cat e SZA

“Happier than ever” – Billie Eilish

“Montero (Call me by your name)” – Lil Nas X

“Drivers license” – Olivia Rodrigo

“Leave the door open” – Silk Sonic





» CANÇÃO DO ANO

“Bad habits”

•De Fred Gibson, Johnny McDaid e Ed Sheeran. Intérprete: Ed Sheeran

“A beautiful noise”

•De Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry e Hailey Whitters. Intérpretes: Alicia Keys e Brandi Carlile

“Drivers license”

•De Daniel Nigro e Olivia Rodrigo. Intérprete: Olivia Rodrigo

“Fight for you”

•De Dernst Emile II, H.E.R. e Tiara Thomas. Intérprete: H.E.R.

“Happier than ever”

•De Billie Eilish e Finneas O'Connell. Intérprete: Billie Eilish

“Kiss me more”

•De Roget Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solana Rowe e David Sprecher. Intérpretes: Doja Cat e SZA

“Leave the door open”

•De Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II e Bruno Mars. Intérprete: Silk Sonic

“Montero (Call me by your name)”

•De Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill e Roy Lenzo. Intérprete: Lil Nas X

“Peaches”

•De Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha “Fury” King, Matthew Sean Leon, Luis Manual Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman e Keavan Yazdani. Intérprete: Justin Bieber com Daniel Caesar e Giveon

“Right on time”

•De Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth e Tim Hanseroth. Intérprete: Brandi Carlile





» ARTISTA REVELAÇÃO

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie





» MELHOR ÁLBUM DE ROCK

“Power up” – AC/DC

“Capitol cuts live from Studio A” – Black Pumas

“No one sings like you anymore vol. 1” – Chris Cornell

“Medicine at midnight” – Foo Fighters

“McCartney III” – Paul McCartney





» MELHOR ÁLBUM DE POP

“Justice” – Justin Bieber

“Planet her” (Deluxe) – Doja Cat

“Happier than ever” – Billie Eilish

“Positions” – Ariana Grande

“Sour” – Olivia Rodrigo





» MELHOR ÁLBUM DE RAP

“The Off-Season” – J. Cole

“King's Disease II” – Nas

“Call me If you get lost” – Tyler, The Creator

“Donda” – Kanye West





» MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

“Afrodisíac” – Rauw Alejandro

“El último tour del mundo” – Bad Bunny

“Josej” – Balvin

“Kg0516” – Karol G

“Sin miedo” – Kali Uchis





» MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POP LATINA E URBANA

“Vértigo” – Pablo Alborán

“Mis amores” – Paula Arenas

“Hecho a la antigua” – Ricardo Arjona

“Mis manos” – Camilo

“Mendó” – Álex Cuba

“Revelación” – Selena Gomez





» MELHOR ÁLBUM DE ROCK LATINO OU ALTERNATIVO

“Deja” – Bomba Estéreo

“Mira lo que me hiciste hacer” (Deluxe) – Diamante Eléctrico

“Origen” – Juanes

“Calambre” – Nathy Peluso

“El Madrileño” – C. Tangana

“Sonidos de karmática resonancia” Zoé





» MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

“Mohabbat” – Arooj Aftab

“Do yourself” – Angelique Kidjo e Burna Boy

“Pa Pa Pa” – Femi Kuti

“Blewu” – Yo-Yo Ma e Angelique Kidjo

“Essence” – WizKid Featuring Tems





» MELHOR VÍDEO MUSICAL

“Shot in the dark” – AC/DC

“Freedom” – Jon Batiste

“I get a kick out of you” – Tony Bennett e Lady Gaga

“Peaches” – Justin Bieber com Daniel Caesar e Giveon

“Happier than ever” – Billie Eilish

“Montero (Call me by your name)” – Lil Nas X

“Good 4 U” – Olivia Rodrigo

Entre as novidades do Grammy está a mudança para Las Vegas, que recebe pela primeira vez a festa de gala, originalmente marcada para 31 de janeiro, em Los Angeles, e adiada devido ao aumento de casos de COVID-19 nos Estados Unidos.A dupla Lady Gaga e Tony Bennett procura aumentar sua coleção de troféus, disputando em seis categorias com o álbum “Love for sale”.O grupo sul-coreano BTS, fenômeno do k-pop, tem apenas uma indicação pelo hit “Butter” – menos que o esperado para a boy band mundialmente conhecida, que vai se apresentar durante a cerimônia de domingo, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.