Com problemas de saúde, Phil Collins se despede dos palcos

Phil Collins está com dores na coluna após uma cirurgia que deixou danos nos nervos (foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (31/3), um vídeo do anúncio da aposentadoria de Phil viralizou nas redes sociais. "Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir. Agora vou ter que arranjar um emprego sério”, disse o artista, que também confirmou o fim da banda Genesis.

A gente te ama Phil Collins e Genesis %u2764#Repost @aradiorock (instagram)

O Genesis (@genesis_band) encerrou a sua carreira nos palcos na noite deste sábado 26 de março de 2022 na O2 Arena, de Londres, na Inglaterra. #PhilCollins #Genesis pic.twitter.com/bezaREZh80 %u2014 Phil Collins Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@PhilCollinsBR) March 27, 2022





Ao lado do tecladista Tony Banks e do guitarrista Mike Rutherford, Collins encerrou a turnê “The Last Domino Tour?”. O evento contou com a presença de Peter Gabriel, ex-vocalista do Genesis.





Aos 71 anos, o baterista está sofrendo uma série de problemas de saúde, principalmente na coluna. Em 2015, o artista fez uma cirurgia nas costas que deixou danos nos nervos. Dois anos depois, a saúde de Phill ficou ainda mais debilitada após uma queda.





O artista fez o show sentado, mas estava bem humorado e interagiu com os fãs.

Homenagens:

No twitter, um grupo de fãs postou uma foto de Collins, Gabriel e Richard McPhail, que foi agente da banda nos anos 1970, no show de despedida.





A filha de Phil, a atriz Lily Collins, homenageou o pai com uma foto no Instagram: "Hoje marca o fim de uma era. Ter testemunhado este último show foi realmente a memória de uma vida e um evento que guardarei em meu coração para sempre. Estou infinitamente grata".

O filho e baterista da Genesis, Nic Collins, também agradeceu ao pai e à banda. “Mais de cinquenta anos de música, amizades e memórias. Obrigado, Genesis, por ter me deixado fazer parte destes últimos momentos. E, com isso, ver o fim do tempo de ‘meu velho’ nos palcos. Obrigada pela inspiração sem fim, a corrida e o amor”, escreveu no Instagram.

No Twitter, fãs brasileiros da banda e do artista também compartilharam homenagens:

Uma lenda se despede dos palcos, Phil Collins seu legado jamais será apagado. pic.twitter.com/I3m4T0oXQn %u2014 Ale Azevedo (@EuAleAzevedo) March 31, 2022 Outra lenda se aposentou. Dessa vez foi Phil Collins, também por problemas de saúde. Curto ele desde o Gênesis e o ringtone que eu uso é de "That's All": pic.twitter.com/IlkwVmEDRq %u2014 Edson Riyudi Okudi (@ograndecaido) March 31, 2022 O Phil Collins fazendo seu último show. Que dor no meu coração, era um sonho ouvi-lo ao vivo! %uD83E%uDD27 Mas totalmente compreensível, espero que ele continue se cuidando. %u2764%uFE0F pic.twitter.com/Jdfdv5UcEs %u2014 Jully (@jullyfranklin) March 29, 2022



