Leonardo e Raça Negra fazem show com hits do sertanejo e do pagode

Leonardo e Raça Negra fazem show nesta sexta-feira (1º/4), às 20h, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira). O sertanejo tem cerca de 20 álbuns gravados, alguns DVDs e mais de 15 milhões de discos vendidos.Sua carreira se iniciou em 1983, ao lado do irmão, Leandro, na dupla Leandro & Leonardo. A canção "Entre tapas e beijos" foi o pontapé para o sucesso, que durou até 1998, ano de falecimento de Leandro, aos 36 anos, depois de lutar contra o câncer. Leonardo, então seguiu carreira solo. No show de amanhã à noite, ele vai cantar os sucessos “Feitiço” e “Eu juro”, entre outros.

A banda Raça Negra traz a BH seu samba e pagode. Com 30 anos de carreira, o grupo vendeu mais de 30 milhões de discos. O sucesso chegou em 1991, com os hits "Quero ver você chorar", "Somente você", "Caroline" e "Que amor é esse".Na apresentação no Expominas, “Cheia de manias”, “É tarde demais” e “Cigana” estarão no repertório dos pagodeiros. Os ingressos, a partir de R$ 100, estão disponíveis sem cobrança da taxa de conveniência até as 23h59 desta quinta-feira (31/3) no site www.nenety.com.br