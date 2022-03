Acompanhe a cobertura do Oscar 2022

(foto: AFP)

retoma na noite deste domingo (27/3) a realização da festa do Oscar em seu formato tradicional, com um teatro Dolby Theater, em Los Angeles, repleto de astros e estrelas.Com o objetivo de recuperar uma audiência que vem em queda, a organização prometeu uma cerimônia mais ágil e mais divertida. No entanto, o produtor da festa, Will Packer, anunciou agora há pouco que a transmissão vai "reconhecer o povo da Ucrânia".Inicialmente, a ideia de tocar no tema da invasão russa e da guerra em andamento havia sido descartada. A avaliação inicial era de que abordar um tema trágico e dramático destoaria do tom descontraído e da promessa de divertimento que o Oscar oferece ao telespectador.

Aqui você confere o desenrolar da cerimônia narrada pelo Estado de Minas. Boa noite!