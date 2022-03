Oscar aposta no carisma dos jovens para conquistar a audiência perdida

A cantora Camila Cabello encarna a Cinderella do século 21 (foto: Amazon Prime Video/reprodução)





“Favorito dos fãs”, a novidade do Oscar, vai estrear em 27 de março com nomes queridinhos dos jovens. Camila Cabello estrela “Cinderella”. Andrew Garfield vive o problemático millenium protagonista de “Tick, Tick... Boom!”, além de participar de “Homem-Aranha: Sem volta para casa” ao lado de Tom Holland e Zendaya.









A votação ocorreu até quinta-feira (3/3) no Twitter e no site da Academia. O vencedor será conhecido durante a cerimônia de premiação, no próximo dia 27.





Não se trata de categoria formal do Oscar, mas de ação para tentar reverter a audiência da cerimônia, que está despencando. Em 2021, apenas 10 milhões de espectadores acompanharam a festa, que registrou queda de 56% em relação a 2020 – quando, aliás, houve um dos piores índices da transmissão.









Como o garçom que sonha com a Broadway, Andrew Garfield estrela 'Tick, Tick... Boom!' e também faz 'hora extra' como Homem-Aranha (foto: Netflix/reprodução)

Os organizadores do Oscar acreditam que a iniciativa pode trazer “audiência digital engajada” à cerimônia, depois de filmes que bateram recordes de bilheteria recentemente, como “Homem-Aranha: Sem volta para casa” e “007 – Sem tempo para morrer”, não serem indicados às categorias principais do prêmio.





A lista dos 10



“Army of the dead: Invasão Las Vegas”

. Direção: Zack Snyder. Com Dave Bautista, Matthias Schweighoffer e

Ella Purnell

» Após surto de zumbis em Las Vegas, grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para realizar um ambicioso assalto.





“Cinderella”

. Direção: Kay Cannon. Com Camila Cabello, Nicholas Galitzine e Billy Porter

» Moça determinada, Cinderella embarca em uma aventura musical para alcançar seus sonhos. Para isso ela conta com a ajuda de seu Fado Madrinho e de ratinhos.





“Duna”

. Direção: Denis Villeneuve. Com Timothée Chalamet, Zendaya e

Rebecca Ferguson

» Jovem brilhante, Paul Atreides deve viajar até o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo.





“Maligno”

. Direção: James Wan. Com Annabelle Wallis, Maddie Hasson e George Young

» Madison tem sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela descobre que, na verdade, são visões dos crimes enquanto eles ocorrem. Aos poucos, percebe que os assassinatos estão conectados a uma entidade ligada a seu próprio passado, chamada Gabriel.





“Minamata”

. Direção: Andrew Levitas. Com Johnny Depp, Hiroyuki Sanada e Bill Nighy

» Um fotógrafo que trabalhou na Segunda Guerra Mundial volta ao Japão para revelar ao mundo a realidade dos moradores de Minamata, cidade envenenada por mercúrio.





“Ataque dos cães”

. Direção: Jane Campion. Com Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e

Kodi Smit-McPhee

» Fazendeiro durão repudia a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona.





“Sing 2”

. Direção: Garth Jennings. Com as vozes de Matthew McConaughey, Reese Witherspoon e Bono

» Na cidade de Redshore, Buster Moon e amigos enfrentam medos e superam limites na jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir ao palco novamente.





“Homem-Aranha: Sem volta para casa”

. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya e Andrew Garfield

» A verdadeira identidade do Homem-Aranha é descoberta, obrigando-o a lidar com as consequências disso.





“O Esquadrão Suicida”

. Direção: James Gunn. Com Margot Robbie, Idris Elba e John Cena

» Governantes enviam os supervilões perigosos para a ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Com armas de alta tecnologia, eles vasculham a selva sob o comando do coronel Rick Flag.





“Tick Tick... Boom!”

. Direção: Lin-Manuel Miranda. Com Andrew Garfield, Vanessa Hudgens e Robin de Jesús

» Na Nova York dos anos 1990, o garçom Jon escreve o roteiro que espera ser o próximo grande musical da Broadway. Perto de completar 30 anos, Jon enfrenta crise existencial,

a namorada não acredita no sonho dele, e seu melhor amigo troca a vida de artista por um bom salário na área de publicidade.