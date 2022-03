Mano Brown conversa com Emicida em seu podcast, nesta quinta (24/3)

Mano Brown e Emicida são destaques do hip-hop nacional (foto: Jef Delgado/Spotify)



Na estreia da segunda temporada do podcast “Mano a mano”, disponibilizado nesta quinta-feira (24/3) no Spotify, Mano Brown recebe o rapper Emicida em bate-papo descontraído sobre música, além de temas como urbanização e história. Emicida revisita sua infância e o contato com o hip-hop. E relembra a troca que teve com Brown no passado, que marcou sua carreira: “Você me disse: 'Faz música boa e dá entrevista da ora'. O rap foi algo que fez minha família olhar no espelho e perceber que era preta”.

Emicida afirma que leituras sobre o mundo feitas por povos originários protegeriam a sociedade das tragédias que vivemos. “Certas regiões são modernas têm todos os aparatos que a dignidade necessita, as à medida que você vai se distanciando do polo financeiro, você começa a ver esse sistema de dignidade minguar.”

No episódio que vai ao ar hoje, Brown e Emicida discutem também a segurança do jovem preto, educação e ancestralidade.