Documentário sobre Nelson Angelo ganha trailer; assista

Compositor mineiro associado ao Clube da Esquina, Nelson Angelo é tema do documentário "Cantos espirituais". (foto: João Atala/Divulgação) Foi divulgado nesta terça-feira (22/3) o trailer do documentário "Cantos espirituais", que fala sobre os novos caminhos da carreira de Nelson Angelo e aborda a parceria do músico mineiro com o poeta gaúcho Carlos di Jaguarão.









Por meio de entrevistas e performances musicais, o documentário mostra as habilidades do artista como compositor e também expõe suas inspirações em histórias de sua vida e carreira.





Todas as músicas apresentadas no documentário fazem parte do álbum "Cantos espirituais", homônimo ao filme e lançado em outubro de 2021, cujas músicas são fruto da parceria com Carlos di Jaguarão.

Dirigido por Andre Schultz, Eduardo Xocante, Mauro Heitor, Lucas Margutti e Denise Schultz, o documentário tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.





Confira: