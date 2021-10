Contemporâneo do Clube da Esquina, Nelson Angelo lança 'Cantos espirituais'

Radicado no Rio de Janeiro, o músico mineiro compôs as 10 faixas de seu novo álbum, em parceria com o poeta gaúcho Carlos di Jaguarão (foto: Joe Dias/Divulgação)

Um dos criadores do Clube da Esquina, o cantor, compositor e violonista mineiro, radicado no Rio de Janeiro, Nelson Angelo lança nas plataformas digitais o álbum "Cantos espirituais – Nelson Angelo convida Carlos di Jaguarão" (NAC). O disco traz 10 canções que Angelo fez em parceria com o poeta e letrista gaúcho.





“São músicas ligadas uma na outra, contando histórias sobre espíritos. São cantos espirituais. Não é religioso, não tem nada a ver com religião, é espiritual mesmo”, explica Angelo.





Radicado nos Estados Unidos com a mulher e as filhas, Schultz mantém lá uma empresa chamada Data Pictures. “Quando ele soube que ia rolar a gravação, foi muito generoso e me pediu para filmá-la. Isso era tudo que eu queria. Então, a coisa foi acontecendo muito mais rápido do que imaginava. Até tinha feito uma proposta meio sonhadora para ele: ‘Vamos fazer um filme, vamos fazer isso e aquilo?’. E o projeto começou a aparecer primeiro em vídeo. De cara, André já quis filmar a gravação do álbum, no estúdio”, conta Angelo.





O primeiro filme, chamado “Cantos espirituais”, foi feito pelo próprio André e sua equipe, com fotos de Joe Dias e edição de Eduardo Tocante. “Houve também a participação do Lucas Margutti, que também é cineasta. André e a mulher dele montaram uma equipe de craques.”





Sobre o processo de gravação, Angelo diz que “a primeira etapa do álbum foi feita em dois dias”. Ele descreve: “As músicas foram gravadas uma atrás da outra e foram ficando daquele jeito mesmo. Deixei aquela exigência de ficar trocando um ou outro acorde errado, aquelas coisas. Fui criando na hora e depois complementei o disco. Aliás, como não tinha partitura, as pessoas também foram tocando em cima do que rolava, porque deixei as coisas fluírem”.





MANEIRA JAZZÍSTICA

Para formarem a “cozinha” da gravação, o músico mineiro, que toca violão e canta no disco, convidou Jorge Continentino (sopros), Rafael Barata (bateria) e Alberto Continentino (piano). “Esses três músicos participaram dessa mentalidade que é algo, embora não seja um jazz tradicional, é uma maneira jazzística de tocar, sem muita combinação de primeira e segunda partes. As coisas foram fluindo e eles fizeram tudo em cima disso, acompanhando esse espírito. Eles são a banda do disco.”





Ele conta que convidou também outras duas instrumentistas. “Camila Stellet (bateria, percussão e voz) e Carol Stellet (voz) nunca haviam gravado em um estúdio grande. E era isso mesmo que eu queria. Elas têm a ver com a música, mas não têm a prática dos grandes profissionais e quando elas entraram no estúdio, meu coração ficou feliz. São jovens e talentosas e me deram muita alegria.”





O filme correspondente à gravação do disco tem aproximadamente uma hora de duração. “O legal é que tem algo bilateral nessa história, pois o disco virou um filme. Acabou que o disco virou a trilha sonora do filme. Enfim, um filme no qual o disco é a própria trilha sonora dele, vamos assim dizer.”





Segundo Angelo, o processo de feitura do disco foi incomum, o que o deixa com mais vontade de mostrar o resultado. “Vamos fazer também o CD físico. Quero muito mostrar esse trabalho. Esse é o meu principal objetivo, não estou pensando em dinheiro. Em momento algum houve um pensamento em grana. Esse trabalho começou e está até agora absolutamente imaterial.”





“CANTOS ESPIRITUAIS – NELSON ANGELO CONVIDA CARLOS DI JAGUARÃO”

• NAC

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais