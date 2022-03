Documentário sobre Belchior estreia no Brasil no É Tudo Verdade

Filme, que terá sua primeira exibição em 31 de março, traz a história e as contradições do cantor e compositor (foto: ACERVO UHF FOLHAPRESS/Clariô Filmes/DIVULGAÇÃO)





“Belchior – Apenas um coração selvagem” já tem data de estreia no Brasil: 31 de março, dentro da programação do 27º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, que será realizado até 10 de abril. O filme marca a estreia de Natália Dias e do mineiro Camilo Cavalcanti na direção de documentários. A dupla assina o roteiro com Paulo Henrique Fontenelle, diretor e roteirista de “Cássia Eller” (2014) e “Loki, Arnaldo Baptista” (2008). “O filme começa em 2016, com Belchior ainda vivo. Um desejo que nasce junto ao grito 'Volta, Belchior!', movimento que, para além da internet, já estampava os muros do país”, declara Camilo.





***





A história e as contradições do cantor e compositor de Sobral, no Ceará, são mostradas no filme por meio de imagens de arquivo e depoimentos de diferentes momentos dos 40 anos de carreira do artista. Contado em primeira pessoa, o longa traz entrevistas do artista e apresenta poemas e letras da obra do cantor, declamadas por Silvero Pereira (“Bacurau”), conterrâneo de Belchior.





***





Produzido pela Clariô Filmes, o documentário acompanha a trajetória de Belchior, que começa a ganhar destaque com a canção “Mucuripe” (1972), parceria com o também cearense Fagner. A faixa foi gravada por Elis Regina, que também interpreta “Como nossos pais”. O compositor estourou em 1976, com “Alucinação”. Nos anos 2000, Belchior desapareceu da cena pública e passou quase 10 anos vivendo recluso. Morreu em 2017, vítima de um aneurisma.