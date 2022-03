No início, era Milton Nascimento: as esquinas são os encontros dele em suas travessias (foto: Arquivo EM/30/11/75) No início, era Milton Nascimento. O cantor e compositor é o núcleo, a essência, a força motriz do Clube da Esquina. Mas que esquina é essa? O cruzamento das ruas Paraisópolis e Divinópolis, em Santa Tereza, onde Lô Borges encontrava a turma para tirar um som? Ou o Centro de BH, onde Bituca conheceu a família Borges e Fernando Brant? Seria a tal esquina a casa em Mar Azul, onde Milton, Lô, Beto, Ronaldo e companhia deram vida às composições do disco de 1972? E o que dizer do estúdio da Odeon, no Rio de Janeiro, no qual os músicos do Som Imaginário deram as canções à luz?













Está todo mundo ali de novo: Lô, Márcio, Ronaldo, Fernando, Beto, Nelson, Toninho, Wagner. Mas o clube ganha outros membros: Flávio Venturini, Joyce, Chico Buarque, Tavinho Moura, Elis Regina, Murilo Antunes, Boca Livre, Danilo Caymmi, Novelli.





O disco não foi a primeira colaboração dessa turma com Bituca, mas "Clube da Esquina 2" consolida a ampliação do grupo. Muitos outros se associaram, antes e depois, além das fronteiras do Brasil: Mercedes Sosa, Wayne Shorter, Herbie Hancock, James Taylor, Jon Anderson, Peter Gabriel e Pat Metheny são alguns deles.





Se mirarmos o "Clube da Esquina" sob a perspectiva de um girassol, Milton é o miolo, a medula. Os cocriadores do disco de 1972 figuram bem próximos ao núcleo – simbiose criativa que perdura por décadas. Logo depois, encontramos os músicos que não apenas deram vida a "Clube da Esquina", mas haviam cruzado a esquina de Bituca antes desse acontecimento e seguiriam ao lado dele no decorrer da carreira.





Por fim, a expansão absoluta, os encontros que transcendem Minas e Rio de Janeiro, os laços amarrados em uma vida dedicada à música e à amizade. O Clube da Esquina é do tamanho do mundo, mas cabe também nas pétalas de um girassol.









Leia neste sábado (12/3): Destaques do jazz, os americanos Wayne Shorter e Herbie Hancock falam de sua admiração por Milton Nascimento. A contrabaixista Esperanza Spalding aprendeu português só para gravar “Ponta de Areia”.