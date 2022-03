Ave Rara: curta brasileiro compete em festivais nacionais e internacionais

Banner do curta 'Ave Rara' (foto: Divulgação/Instituto Renascimento)

O curta-metragem “Ave rara”, do diretor Pedro Henrique Moutinho, é finalista no festival Certamen Raras, em Madrid, e foi selecionado para apresentação no Brazil Cinefest, festival com formato híbrido e multimídia idealizado pelo cineasta João Rocha. O curta “Ave rara” foi produzido pelo Instituto Renascimento, com apoio da Ultragenyx, biofarmacêutica com foco em doenças genéticas raras e ultrarraras graves.

A trama conta a história de Isabelle, interpretada pela atriz Bárbara Araújo, que descobre um raquitismo aos 33 anos. A doença está ligada ao cromossomo X, a condição rara que acarreta o enfraquecimento dos ossos e causa níveis baixos de fósforo no sangue.

Kelly Nascimento, produtora executiva, atriz e fundadora do Instituto Renascimento, comenta sobre o desafio das pessoas que desenvolvem a doença. "Da dificuldade ao andar às comparações com outras crianças da mesma idade, retratamos aqui o desafio da jornada do paciente até o diagnóstico e como as mudanças no ambiente familiar e social impactam a vida do paciente raro. É uma história sobre amor, resiliência e diferenças que tornam os raros únicos."

Confira o trailer :

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.