Catálogo do streaming no Brasil oferece filmes da Ucrânia e da Rússia

''O pássaro pintado'', de Václav Marhoul, retrata o cotidiano das vítimas da Segunda Guerra pelo olhar de um menino judeu (foto: DIVULGAÇÃO)

O cinema sempre nos ajudou a entender a realidade. Por mais que não abordem necessariamente determinado assunto, filmes podem revelar aspectos de povos, costumes e repercussões de certos fatos. Afinal (e vamos concordar com Aristóteles), a arte imita a vida, não é mesmo?









A plataforma de filmes independentes e autorais Filmicca traz clássicos da época soviética: o estoniano “O hotel do alpinista morto” e os lituânios “A bela farota”, “A garota e o eco” e “Crianças do Hotel América”. Todos abordam, de alguma forma, as relações entre os países do bloco oriental na época da Guerra Fria.





Além deles, a plataforma disponibiliza o documentário sensorial “Do Leste”, de Chantal Akerman, no qual a diretora belga parte da Alemanha Oriental até a Rússia, passando por Polônia, Lituânia e Ucrânia, logo após o colapso soviético. “Stop-Zemlia” é um romance de 2021, dirigido por Kateryna Gornostai, que trata da juventude ucraniana atual e foi vencedor do Urso de Cristal no Berlinale de 2021.





PRIMAVERA UCRANIANA





A Netflix recheia seu catálogo com produções próprias da Rússia para o público adulto e infantil, dos mais variados estilos. Dois destaques são o filme “Cidade de gelo”, do estreante Michael Lockshin, e a série “Cidade dos mortos”. O primeiro é um romance de época ambientado na São Petersburgo imperial do final do século 19, enquanto o segundo é um suspense distópico com uma temporada até o momento (e a segunda em produção).





Outros filmes do país em cartaz na plataforma são o sci-fi “Incursão alienígena” e “Major Grom conta o Dr. Peste”, por sua vez inspirado na HQ russa de mesmo nome. Já a única produção ucraniana em cartaz é o documentário anglo-estadunidense-ucraniano “Winter on fire: Ukraine’s fight for freedom”, de 2015, que trata da Euromaidan (Primavera Ucraniana), uma onda de manifestações populares no país ocorrida entre 2013 e 2014.





HISTÓRICOS Na Amazon Prime Video estão disponíveis os títulos russos “Viy”, o documentário “The Putin system”, os dramas de guerra “Sobibor” e “KV1”, e o suspense “Pânico nas alturas”, além do documentário ucraniano “Stalking Chernobyl: Exploração após o apocalipse”.





Também é possível alugar, através do canal Looke, o drama “Tesnota”, o suspense “Vingança e traição” e o documentário “AK-47 – A arma que mudou o mundo”, da Rússia, e os dramas históricos “O reino das espadas”, “Kruty 1918” e “Anton – Laços de amizade”, da Ucrânia.





O destaque da plataforma é o chocante drama de guerra eslovaco-ucraniano-tcheco “O pássaro pintado”, dirigido por Václav Marhoul, que retrata o cotidiano das vítimas da Segunda Guerra Mundial pelos olhares de um menino judeu.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Já a Mubi traz o documentário soviético-estadunidense “Cinerama’s Russian adventure”, de 1966, que registra imagens de paisagens, cidades e pessoas da época e constrói uma Rússia pacífica e deslumbrante.