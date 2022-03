Sinergia musical em "Espelho solar", novo single de Rodrigo Lima

Ator, cantor e violonista Rodrigo Lima já mandou pra plataformas digitais a nova canção (foto: Daryan Dornelles/divulgação)

Já disponível nas plataformas digitais o single "Espelho solar", parceria do ator, cantor e violonista carioca Rodrigo Lima com o músico (também nascido no Rio de Janeiro) João Cavalcanti, ex-Casuarina e filho do cantor e compositor pernambucano Lenine. A canção é interpretada pela cantora Ithamara Koorax. Rodrigo se diz apaixonado pelas praias e pelo verão carioca e afirma que o lançamento é um samba sutil, inspirado na altinha, jogo tão presente nas praias cariocas a ponto de ser declarado patrimônio imaterial da cidade.

A sinergia musical entre Rodrigo e Ithamara, que já lançou 25 discos e dividiu o palco com Tom Jobim, Luiz Bonfá, Marcos Valle, Ron Carter, John McLaughlin e o grupo Azymuth, entre outros, vem sendo lapidada há mais de 10 anos em turnês nacionais apresentações em festivais de jazz na Europa e na Ásia. Também uniram seus talentos nos premiados álbuns “Arirang” e “Opus clássico”, na trilha sonora de "Apenas meninas", em 2021, além de outros projetos em andamento.





Ithamara garante que é uma alegria cantar a música com Rodrigo. “Já trabalhamos juntos há cerca de 20 anos. Além de grande músico, é gente finíssima, então tudo ao lado dele fica muito prazeroso. ‘Espelho solar’ é uma canção deliciosa, na qual Rodrigo faz um solo irretocável. Ele sabe como desenvolver uma improvisação, com lógica e beleza. É o tipo de música de que mais gosto de cantar atualmente. Tudo flui com naturalidade.”





Rodrigo ressalta que a música foi uma encomenda de Ithamara. “A melodia já existia e convidei o João Cavalcanti para fazer a letra. Tenho uma história antiga com a Ithamara, pois somos amigos e tocamos juntos por muitos anos. E temos uma sinergia musical muito grande e é muito bacana tocar com ela, que é uma potência musical. Ela canta muito e, além de ter uma técnica, tem um approach musical muito especial. Ela no palco é um acontecimento. A gente tocou na Sérvia, na Coreia do Sul, rodou o Brasil, enfim, tem toda uma história por trás disso, não é uma coisa aleatória que estamos fazendo juntos.”





POESIA NA BOLA

Depois de Ithamara solicitar a canção a Rodrigo, João Cavalcanti partiu para a letra. “A música já tinha essa coisa de não deixar a bola cair. Poxa, além disso, tem o Sérgio Barroso, que é um superbaixista da bossa nova, tocando, enfim, um cara que sabe tudo, e Hugo Fatoruso arrebentando nos teclados. E o João veio com essa história da altinha. A poesia que ele faz a partir desse mote, dessa bola que não cai é muito legal. Achei uma coisa linda, de sofisticação e poder de síntese incrível.”





Rodrigo detalha que “Espelho solar” tem “inspiração óbvia” no Tom Jobim, em canções como “Wave”, “Tide”, “Surfboard” e, claro, “Garota de Ipanema”. “Está tudo ali, a sensualidade carioca, as meninas que jogam altinha. Essa coisa tão boa que tem no Rio de Janeiro que, infelizmente, fica apagada diante de tanta notícia ruim que temos. Está aí a malemolência, o bom humor, essa abertura para o belo, para a coisa leve, a bola não cair. Não deixar a bola cair é o que a gente tem que tentar fazer na vida. É um esforço enorme que temos de fazer.”





O músico defende que temos que estar abertos para o que é bonito. “É muito problema que estamos vivendo e o artista serve para isso, para dizer: 'Olha que a gente tem coisa legal também'. E foi uma união fantástica de talentos e desejo. Na gravação, toquei violão, guitarra, caixinha de fósforo, triângulo. Aliás, a primeira vez em que toquei caixinha de fósforo foi num musical que fiz na escola que se chamava 'Ópera do malandro'”.





OUTRAS PRAIAS

Além da música, Rodrigo também tem parceria com João no longa “Eu sou mais eu”, estrelado pela youtuber Kéfera Buchmann. “Fizemos a música-título desse filme. Tem outra parceria no meu disco “Saga” (2014) que se chama ‘Samba da mistura’, com uma letra genial do João. Temos coisa nova para o streaming. Estou com a ideia de fazer uns remixes desse meu disco e ir lançando singles. Na verdade, estou preparando um pacote para entrar ainda este ano que tem muito pano para manga para gastar.”





Como ator, Rodrigo Lima já atuou em mais de 15 espetáculos teatrais, com destaque para “Samba futebol clube”, “Gilberto Gil, aquele abraço – O musical”, “Maria Borralheira”, “Um homem célebre”, “A moça mais bonita do Rio de Janeiro” e “Manuel Bandeira do Brasil – Estrela da vida inteira”.





No cinema, esteve no elenco de “Noel – Poeta da Vila”, de Ricardo van Steen, entre outros. Atualmente, está no ar na novela “Gaby Estrella”, no canal pago Gloob, e em turnê com o musical “Bem sertanejo”, estrelado pelo cantor Michel Teló. O espetáculo conta a trajetória e a formação da música caipira e da cultura interiorana do país de forma poética e não cronológica.