Morre a professora Eneida Maria de Souza, referência em literatura na UFMG

(foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press.)

No centenário do Modernismo brasileiro, morreu nesta terça-feira (1/3), aos 78 anos, a professora Eneida Maria de Souza, emérita da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e considerada a maior especialista brasileira na obra de Mário de Andrade, uma das principais referências do movimento marcado pela Semana de Arte Moderna, realizada entre 13 e 17 de fevereiro de 1922.



Eneida teve um câncer, descoberto tardiamente. O velório será realizado nesta quarta-feira (2/3), na Funeral House (Av. Afonso Pena, 2.158, Funcionários), entre 8h e 10h.









LEIA MAIS 04:00 - 22/02/2022 Museu Mineiro homenageia a Semana de 22 com trabalhos de 22 artistas

04:00 - 08/02/2022 Semana de 22 é tema do Festival de Verão da UFMG, que começa amanhã (9)

04:00 - 07/02/2022 Legado da Semana de Arte Moderna de 22 é rediscutido em seu centenário



Entre 1988 e 1990, Eneida presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), período em que firmou intercâmbios e convênios com universidades brasileiras e do exterior, promovendo a consolidação do curso de doutorado, a partir do qual a teoria literária é produzida observando o contexto, ou seja, a relação entre a obra e a vida do escritor, o que permite extrapolar a análise meramente textual. É extensa a obra e amplos os interesses de Eneida Maria de Souza, que em 1985, focada na reflexão sobre teorias literárias, foi uma das fundadoras do doutorado em Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG, ao lado de Ana Lúcia Gazzola, Vera Casanova e Ruth Silviano Brandão. O curso, que representou um ponto de inflexão nas pesquisas e estudos culturais, destaca-se pela transdisciplinaridade e, por isso, é frequentado não só por alunos das Letras, mas também da filosofia, história, psicologia, artes plásticas, entre outros.Entre 1988 e 1990, Eneida presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), período em que firmou intercâmbios e convênios com universidades brasileiras e do exterior, promovendo a consolidação do curso de doutorado, a partir do qual a teoria literária é produzida observando o contexto, ou seja, a relação entre a obra e a vida do escritor, o que permite extrapolar a análise meramente textual.

Interessada em valorizar a produção intelectual de Minas, em 1989 Eneida Maria de Souza fundou, na UFMG, ao lado dos professores colegas Wander Melo Miranda e Melânia Silva de Aguiar, o Acervo de Escritores Mineiros. Sediado na Biblioteca Universitária, o espaço reúne cerca de 25 mil volumes e, além de abrigar livros e teses, oferece outros materiais para a pesquisa, como fotografias, manuscritos e correspondências de escritores como Henriqueta Lisboa, Cyro dos Anjos e Murilo Rubião.



Biografia

Nascida em Manhuaçu, na Zona da Mata, a mãe era professora de português e o pai também gostava de ler. Em depoimento em abril de 2013 à Diversa, Revista da Universidade Federal de Minas Gerais, Eneida contou como desenvolveu a sua paixão pelos livros desde muito nova: “Eu tinha uma biblioteca em casa. Li toda a obra do Monteiro Lobato durante o curso primário”, conta. Eneida formou-se em Letras, na UFMG, e em 1968, foi aprovada em concurso passando a lecionar na própria UFMG.





Em 1975, defendeu a sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) sobre o escritor Autran Dourado. Defendeu o doutorado na Universidade Paris 6, na França, em trabalho de pesquisa que se tornou um marco no campo dos estudos do Modernismo e também, o início de uma longa trajetória: pesquisou a mais importante obra do modernismo brasileiro, Macunaíma, de Mário de Andrade. A tese deu origem ao livro “A pedra mágica do discurso”, publicado pela Editora UFMG.

Eneida é autora dos livros “Crítica cult”, “Pedro Nava – o risco da memória”, “Tempo de pós-critica”, “O século de Borges”, “Correspondência – Mário de Andrade & Henriqueta Lisboa”, “Ensaios de crítica biográfica” e “Modernidade toda prosa” , este em coautoria com Marília Rothier.