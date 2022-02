Pai batiza filhos para serem dupla sertaneja e vê sonho realizado após anos

A dupla começou a se apresentar ainda na adolescência (foto: Arquivo Pessoal) O que foi planejado antes mesmo do nascimento de duas crianças se tornou realidade nessa terça-feira (22/2), mais de 20 anos depois. Dois irmãos, de 24 e 26 anos, receberam o nome com o objetivo de formarem uma dupla sertaneja: Meiron e Marlon. E não é que "deu tudo certo"? Os irmãos lançaram o primeiro DVD ontem à noite.





Com nome definido, Marlon e Meiron começaram a tocar ainda na adolescência em Santo Antônio do Monte e região. Em 2015, se mudaram para Patos de Minas, município a quase 300 km de distância no Alto Paranaíba. Marlon se formou em Engenharia Civil e Meiron em Publicidade e Propaganda - mas o sonho sempre foi viver da música.

Jornada até o sonho

Ao longo dos últimos sete anos, os irmãos tocaram em bares e festas, principalmente no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. Com a chegada da pandemia, em 2020, eles passaram por um sufoco com a suspensão dos eventos presenciais. A dupla entrou na onda das lives e com isso cresceu nas redes sociais.

O lançamento do DVD aconteceu na noite de terça-feira (22/2) num hotel de Patos de Minas (foto: Divulgação)

Na noite de terça-feira (22/2), os irmãos lançaram o primeiro DVD, "Nosso Interior". Segundo Marlon e Meiron, o nome significa o sentimento de pertencimento de cada um com a música, "uma paixão que vem de dentro", e também simboliza a raiz com o interior de Minas Gerais.

O DVD foi gravado em 2021 e conta com 14 faixas, divididas em dois EP’s de sete faixas cada um. Em ambos, há pelo menos duas músicas inéditas da dupla.

A grande aposta é o single “Colchonete”, que, através do refrão chiclete, entra na cabeça do público de primeira. A canção foi escalada para o DVD de última hora e emplacou.