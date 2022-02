José Luís Peixoto autografa hoje em BH seu livro sobre José Saramago

José Luís Peixoto diz que seu livro favorito do Nobel de literatura português muda ''pelo menos todos os meses'' (foto: Patrícia Santos Pinho/Divulgação)

Um dos mais celebrados escritores portugueses da atualidade, José Luís Peixoto chega a Belo Horizonte para participar, nesta quarta-feira (9/2), do projeto Sempre um Papo, por meio do qual promove seu livro "Autobiografia". Lançada em 2019, a obra, que tem José Saramago como personagem, ganhou uma reedição pela Companhia das Letras no ano passado, antecipando o centenário do Nobel de Literatura português, que se comemora neste ano.









Na entrevista a seguir,, Peixoto fala de “Autobiografia”, da importância que José Saramago teve em sua vida, de sua relação com a escrita em diferentes gêneros e do atual cenário da literatura em Portugal e no Brasil.



À guisa de alerta aos incautos: o livro “Autobiografia” não é uma autobiografia, certo?

Não é uma autobiografia, é um romance que tem como personagem principal José Saramago. É um livro que propõe uma série de cruzamentos entre ficção e documentos biográficos e históricos também. Esse título, “Autobiografia”, tem um pouco a ver com esse jogo. Além do Saramago, existe no livro um outro personagem, que também se chama José, que é um jovem escritor. Então, há também o jogo com o fato de eu me chamar José e ter conhecido Saramago com a mesma idade desse meu personagem, com toda a carga e a importância que isso teve para minha vida.





Qual foi o mote ou a inspiração para escrever “Autobiografia”?

No passado, eu já tinha escrito outros livros em que fazia o jogo entre realidade e ficção. Com este livro, houve um momento em que tive a ideia de criar uma ficção a partir da figura de Saramago. Ele foi muito importante na minha vida; eu o conheci com 27 anos, quando ganhei o Prêmio Literário José Saramago, em 2001. Tive a oportunidade de, a partir de então, ter uma convivência de quase 10 anos com ele, até seu falecimento. A partir dessa ideia, comecei a construir todo o resto da trama, que em muitos aspectos se liga com a obra de Saramago, com a cidade de Lisboa, com a Portugal dos anos 90, que é o período descrito no romance, e com a própria vida de Saramago. Neste momento, podemos mesmo dizer que é um livro que se relaciona com o último século, porque 2022 é quando Saramago faria 100 anos.





O que representou para sua trajetória literária ter vencido o Prêmio Literário José Saramago em 2001?

Foi uma mudança incrível, não só na minha carreira literária, mas na minha vida. Ganhei esse prêmio com meu primeiro romance, “Nenhum olhar”, e eu era totalmente desconhecido em Portugal e em toda parte. Quando ganhei esse prêmio, isso chamou a atenção de muita gente, que ficou curiosa para ler esse livro. A partir daí pude também ter esse contato com Saramago, o que foi muito marcante. Era um autor que eu admirava ao longe, e a partir desse momento era uma pessoa com quem eu conversava, com quem cheguei a viajar. A partir daí, todos os livros que publiquei foram lidos de outra forma, tiveram uma atenção diferente. Eu profissionalizei minha escrita a partir desse prêmio.





E o que o próprio José Saramago representa no seu percurso como escritor?

Hoje em dia, quando penso em Saramago, o que mais me toca, o que mais me lembro com carinho e com mais intensidade foram justamente os momentos em que estivemos juntos, as conversas que tivemos, os momentos pessoais compartilhados. Mas a obra dele foi muito importante para mim. Logo no primeiro livro que escrevi e que ganhou o prêmio, já tinha influência da escrita dele. Hoje, um livro como “Autobiografia” tem uma influência enorme de Saramago, mesmo que eu não tenha tentado em nenhum momento escrever como ele, não é disso que se trata, mas pela forma de viver essa experiência da literatura. Um dos elementos fundamentais da proposta dele era a forma como escrevia a partir da convicção, daquilo em que acreditava piamente. Isso é quase que um conselho, fazer esta pergunta: por que escrevo? O que tenho que dizer aos outros?. Esse pensamento chega a mim a partir do impacto que ele teve na minha vida.





O que mais chama a sua atenção na escrita de Saramago? O que você identifica como principal característica de sua obra?

Se tivesse que identificar uma característica como sendo a principal da obra dele, eu diria que é seu caráter humano. O humano está sempre no centro do seu trabalho, é sempre uma afirmação de crença no ser humano, mesmo que às vezes se descrevam alguns processos, algumas coisas menos positivas, mas, em última análise, o que encontro ali mais presente é sempre essa grande convicção no ser humano. Isso tem a ver com suas ideias políticas e sociais, mas também transcende um pouco essa dimensão. É uma forma de entender o próprio mundo e a vida.





Em sua opinião, há algum livro que sintetize melhor as ideias, as proposições e a forma de escrever de Saramago? Qual é o seu predileto?

Essa resposta muda pelo menos todos os meses. Sempre estou lendo a obra de Saramago, e ele escreveu livros muito diversos. Hoje, minha resposta seria, talvez, “Memorial do convento”, um romance histórico, mas que fala de questões de todos os tempos. A literatura mais elevada transcende o tempo e o espaço. Isso de uma forma muito confirmada acontece na obra de Saramago, e com esse romance em particular.





Você transita por várias searas da literatura – romance, poesia, prosa, literatura infantojuvenil, livros de teatro e relatos de viagens. O que o move de um lugar a outro, de uma linguagem para outra?

Pelo menos até aqui, minha vontade de escrever em vários gêneros vem de uma necessidade de me renovar. Depois de eu escrever um romance, para mim é muito útil trabalhar num livro de poesia ou numa peça de teatro, o que, aliás, acabou de acontecer. Cada um desses gêneros vem com uma bagagem diferente, vem com novas ideias, e trazer coisas novas é importante para desenvolver cada projeto. Se me parecer que estou a fazer o que já fiz, sinto que não há evolução, e isso é muito desmoralizante.



Quando você resolveu que queria ser escritor? Ou quando foi tomado por esse desejo?

Eu comecei a ter vontade de escrever na adolescência, numa altura em que muita gente inicia as tentativas de escrita, o que é muito útil; é uma idade de se descobrir muitas coisas. Não imaginava que ia ter a escrita dessa forma na minha vida. A partir de certa altura, ainda na adolescência, achei que iria sempre escrever, mas sem projetar que poderia vir a ser um profissional da escrita. Depois veio o prêmio, que foi muito importante nesse sentido. Quis sempre manter a escrita como uma atividade que viabilizasse minha existência de maneira concreta. A partir dos 17 ou 18 anos, eu já sabia que ia sempre escrever, e ter descoberto isso foi uma das maiores alegrias da minha vida. Tinha muito claro qual era meu horizonte, qual a direção que eu tinha para seguir.





Como você avalia o atual panorama da produção literária em Portugal? É um cenário pujante?

Eu acho que sim. No Brasil, têm chegado muitas dessas vozes, e elas são lidas com bastante atenção. Neste momento, tanto na prosa quanto na poesia, mais concretamente na prosa e no romance, existe um número forte e coeso de vozes, um panorama diverso, com abordagens diferentes, mas com características comuns. Talvez a mais aglutinadora tenha a ver com o momento histórico que esse grupo de pessoas que publica hoje em Portugal viveu com a mudança do regime, em 1974. Quer dizer, falo do que essa geração não viveu, no meu caso e no caso de outras pessoas. Nasci em 1974, alguns meses depois dessa grande mudança que aconteceu em Portugal (a Revolução dos Cravos, que derrubou o regime ditatorial salazarista). No meu caso e no caso de outros que eram ainda crianças, nascemos num período completamente diferente daquele que viveram as gerações que nos antecederam, que atravessaram todo o período da ditadura com censura, perseguições políticas, limitações das mais diversas formas de liberdade. Quem publica atualmente em Portugal, na sua grande maioria, nasceu e cresceu num período que é resultado dessa grande mudança. Foram 50 anos de ditadura, foi muitíssimo marcante para a história de Portugal, e depois, nos anos 80 e até hoje, com Portugal entrando na União Europeia, já tivemos uma realidade muito diferente, o que resultou numa literatura que tem características próprias.





E com relação ao Brasil, você acompanha o que se tem produzido de obras literárias por aqui?

Tento acompanhar, mas o Brasil é realmente um país gigante, no qual muitas vezes os estados são de um tamanho que, a partir da nossa proporção, são quase como países. Pensando em Minas Gerais, a pujança literária é comparável à de um país europeu, porque o estado tem esse tamanho e esse dinamismo. É sempre muito complicado falar em Brasil, porque do Rio Grande do Sul ao Pará existem inúmeras realidades, inúmeros caminhos a serem desenvolvidos. Tentar acompanhar essa produção literária é fascinante, ainda que não seja propriamente fácil devido a essa dimensão do país. Ainda assim, são muitos os autores e autoras que sigo de forma próxima e aos quais, hoje em dia, por meio da internet, conseguimos ter um acesso muito mais facilitado. Essas novas tecnologias trouxeram uma proximidade que acaba por nos colocar a todos mais em contato. Aqui no Brasil, atualmente, sabe-se muito melhor o que é feito em Portugal ou nos países africanos de língua portuguesa, assim como o contrário também é verdadeiro, o que acaba por trazer novos olhares para a construção literária feita em cada um desses pontos.





O que você projeta para um futuro próximo? Quais são seus planos para o restante deste ano?

A peça de teatro que terminei de escrever vai ser apresentada em março. Ela não foi publicada em livro, mas os atores já estão ensaiados. Estou sempre a trabalhar. No Brasil, vai ser publicado um romance que estreou em Portugal no ano passado, “Almoço de domingo”, que tem muitas ligações com “Autobiografia”. Mas estou a trabalhar em novos projetos, tenho um romance já a ser construído, estou sempre ocupado.





(foto: Companhia das Letras/Divulgação)



“AUTOBIOGRAFIA”

• José Luís Peixoto

• Companhia das Letras (272 págs.)

• R$ 69,90

• Noite de autógrafos com José Luís Peixoto, nesta quarta-feira (9/2), das 18h às 20h, na Livraria Quixote (rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi), aberta ao público. A partir das 20h30, o autor é o convidado do Sempre um Papo, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube.