'Rota do blues' traz o americano Chris Cain ao Underground Black Pub, em BH

O americano Chris Cain, de 66 anos, é atração internacional do 'Rota do blues' (foto: Alain Broeckx/divulgação)

O renomado músico americano Chris Cain se apresenta em Belo Horizonte pela primeira vez neste sábado (5/2), no projeto "Rota do blues", que retoma os shows presenciais no Underground Black Pub. Haverá também o encontro inédito entre o cantor, compositor e guitarrista Wilson Sideral e o músico Bauxita.









“Estamos muito ansiosos por esse momento”, afirma o guitarrista Bruno Marques, idealizador e produtor do projeto. “Tanto o 'Rota do blues' quanto o Underground Black Pub têm o compromisso de receber o público de forma segura. O evento exigirá comprovante de vacina e vão ser obedecidas as regras básicas, como o distanciamento social e o uso de máscaras dentro do local. Vai ser uma noite dentro de todas as normas”, assegura.





Criado em 2014, o projeto surgiu com o objetivo de divulgar o blues e promover o intercâmbio cultural entre artistas americanos e de outros países. Desde então, ele se expandiu para oito estados brasileiros e 27 cidades.





A presença de Chris Cain é a prova de que o evento alcançou credibilidade o bastante para trazer ao Brasil grandes nomes do blues.





O californiano, de 66 anos, iniciou sua carreira em 1986 e, no ano seguinte, lançou seu primeiro disco, “Late night city blues”. Seu trabalho mais recente é “Raisin Cain” (2021), cujo repertório será apresentado no show deste sábado.





“Ele é muito respeitado pelos principais artistas que fazem blues hoje, já lançou 15 álbuns e foi indicado a premiações que reconhecem destaques do gênero. Será uma oportunidade vê-lo tocando em Belo Horizonte”, comemora Bruno.





BAUXITA E SIDERAL Já o encontro de Wilson Sideral e Bauxita será dedicado a releituras de clássicos da música brasileira em versões blues.





“Fica uma coisa muito bonita e diferente. Juntar esses dois artistas é um feito muito importante do 'Rota do blues'. São dois mineiros que estudam o gênero e ajudam a firmá-lo não só em Minas Gerais, como no Brasil todo”, afirma Bruno Marques.





Quem for ao Underground Black Pub também poderá conferir a exposição “Um olhar sobre o blues”, idealizada pelo artista plástico, cenógrafo e gaitista Marcos Kaoy. A mostra reúne telas, discos de vinil e fotografias.





“ROTA DO BLUES”

Neste sábado (5/2), às 20h. Com Chris Cain, Wilson Sideral e Bauxita. Underground Black Pub, Av. Itaú, 540, Dom Cabral. Ingressos: R$ 30. À venda na plataforma Sympla. Instagram: @undergroundblackpub