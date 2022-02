Restauração ao vivo e em cores em Tiradentes

(foto: MCPT/DIVULGAÇÃO)

Começou a restauração das pinturas decorativas da Sala do Torreão do Museu Casa Padre Toledo, em Tiradentes, prédio do século 18 onde morou o inconfidente Carlos Correia de Toledo e Melo. O imóvel integra o Câmpus Cultural UFMG na cidade histórica.









“Foi possível identificar a composição ornamental original, caracterizada como um trabalho do período rococó em Minas Gerais, bem como mensurar a porcentagem de vestígios remanescentes da pintura. Trata-se da imitação de tecido de seda lavrada, influência do rococó francês, representada pela decoração composta por ramos florais assimétricos, matizado suave, intercalados por ramos vegetais em composição em losangos e distribuídos sobre fundo em imitação de damasco”, explica Verona Segantini, diretora do câmpus da UFMG em Tiradentes.



O público pode acompanhar o processo de restauração. O agendamento deve ser solicitado por meio do e-mail educativomctp@gmail.com. Informações: (32) 3355-1257 ou campustiradentes@dac.ufmg.br.

As pinturas foram mapeadas entre 2011 e 2012, a partir de estudos realizados na última restauração do edifício, que detectou 13 camadas de repintura sobre as imagens originais. A cargo do restaurador André Luís de Andrade, os trabalhos devem ser concluídos em setembro. A equipe reúne 11 profissionais.