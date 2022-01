TanGO Whiskey lança EP com pegada oitentista e letras sobre o cotidiano

Integrantes da banda TanGO Whiskey construíram sua carreira na cena independente de BH (foto: Acervo pessoal )

Criada em 2017, a banda de pop rock TanGO Whiskey lança o EP independente "Hoje eu sei para onde ir", com três faixas autorais. O grupo mineiro é formado por Alê Magalhães (bateria), Pedro Antunes (bateria), Júlio César (guitarra) e Saymon Maia (baixo).









“Queremos mostrar uma banda consistente, com letras fortes que falam do cotidiano, e melodias que levam as pessoas a sentirem a batida do pop rock no coração”, ele diz.





Ao comentar o repertório do EP, Alê cita “Hoje eu sei pra onde ir”, composta em homenagem ao pai dele, que morreu em 2011. “Já 'Que vida é essa' fala da luta das pessoas no dia a dia, sobre como é difícil a pessoa se mostrar por inteiro, pois tudo o que você faz é questionado”, afirma. “'Encontros', a primeira faixa, fala de você se encontrar como ser humano.”

CACHORRO NA PORTA



Bem-humorado, Alê revela que, certa vez, fez uma canção em parceria com Allison Vaz sobre as pessoas viverem em paz e a respeito do individualismo no mundo. Mas a “musa”, na verdade, não foi bem a humanidade. “Alguém sempre me acordava aos domingos, às seis da manhã. Eu pensava: quem é o louco que toca a campainha nesse horário? Depois, descobri que era um cachorro. Certa vez, acordei e disse: gente, calma, só quero paz’. Assim nasceu a canção.”





TanGO Whiskey faz questão de manter a pegada oitentista. “Usamos muitas melodias com guitarras e letras inteligentes, que fazem a pessoa refletir. Curtimos guitarras como aquelas do rock nacional dos anos 1980, quando todas as músicas tinham muitas guitarras solando”, explica.





Assim que a pandemia passar, a ideia do grupo é entrar em estúdio, no Rio de Janeiro, gravar um disco de 12 ou 13 faixas e sair em turnê nacional.





“Vamos começar pelo Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre”, planeja Alê Magalhães.





(foto: Acervo pessoal)



“HOJE EU SEI PRA ONDE IR”

EP da banda TanGO Whiskey

Três faixas

Disponível nas plataformas digitais