Vovô Caetano Veloso vira personagem de clipes do Mundo Bita

Caetano Veloso tem roubado a cena nas redes sociais corujando o neto caçula Benjamim, que fará 2 anos em maio. Filho de Tom Veloso e Jasmine, o garoto tem sorriso encantador, é chamado pelo avô de "presente absoluto" nestes tempos difíceis e ganhou de presente a canção "Autoacalanto". Especializado em conteúdo infantil, o Mundo Bita vai homenagear o tropicalista por seus 80 anos, que serão completados em agosto, com clipes de suas canções. O primeiro, "O leãozinho", chega em 4 de fevereiro ao YouTube.





Em 2022, todos os clipes da Rádio Bita serão releituras de canções de Caetano Veloso. Com 11 bilhões de visualizações, Mundo Bita já lançou 100 clipes. Confira o projeto em http://www.youtube.com/mundobita. O Caetano do desenho animado é um ser encantado que muda o mundo quando começa a tocar violão. Faz poste virar picolé, carro se transformar em bicho e casa virar montanha.





Feliz com a homenagem, Caetano revelou que tem assistido aos desenhos animados com Benjamim. “Imagino como ele vai reagir ao ver minha cara ali retratada e ouvir a minha voz: o vovô dele entre as figuras que já ama ver na tela da TV”, diz o baiano.



O cantor e compositor baiano também é avô de Rosa, de 15 anos, e José, de 13, filhos do músico Moreno Veloso.