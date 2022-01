Leo Cunha dá curso para ensinar a escrever para as crianças

Leo Cunha lançou mais de 60 livros e é autor de peças infantis (foto: Fernando Rabello/divulgação)

Leo Cunha vai ministrar o curso on-line 'Literatura infantil: O que, por que e como escrever', cujas aulas ocorrerão de 25 a 28 de janeiro (terça a sexta-feira), das 19h às 21h. A promoção é do Instituto Estação das Letras.O escritor ensinará aspectos da criação de textos voltados para as crianças, com exercícios práticos, e também abordará o mercado de literatura infantil,detalhando o perfil de editoras especializadas, o processo de publicação e as dificuldades enfrentadas por autores dedicados ao gênero.O mineiro Leo Cunha é um dos nomes mais respeitados da literatura infantojuvenil brasileira. Escreveu cerca de 60 livros e ganhou os prêmios João de Barro, Jabuti e da Biblioteca Nacional, entre outros. É também autor de peças voltadas para as crianças, tradutor e professor universitário.A carga horária o curso é de oito horas. O valor é de R$ 405 (divididos em três parcelas de R$ 135). Informações podem ser obtidas no site da entidade (www.estacaodasletras.com.br)