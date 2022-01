Concurso da Máquina de Contos recebe inscrições até 11 de abril

(foto: Maure)

A plataforma Máquina de Contos entrega mensalmente um conto em formato de e-book aos clientes. O catálogo deste ano terá textos de Jarid Arraes, Geovani Martins, Marcela Dantés, Sérgio Rodrigues, Tiago Germano e Andréa del Fuego. Já publicaram lá os escritores Itamar Vieira Júnior, Adriana Lisboa, Luisa Geisler, Santiago Nazarian e Maurício de Almeida.Concurso vai selecionar três autores inéditos, que terão contos publicados este ano e vão receber R$ 2 mil. As inscrições para o 2º Prêmio Literário Máquina de Contos podem ser feitas até 11 de abril de 2022, gratuitamente, no sitewww.maquinadecontos.com.br/premio.Em 13 de maio, serão anunciados os vencedores. O tema é livre e o concurso é destinado a brasileiros maiores de 18 anos que não tenham publicado comercialmente livros completos em mídia eletrônica ou impressa. Autores que colaboraram em coletâneas podem se inscrever.A comissão julgadora terá Tiago Velasco, escritor e doutor em literatura, cultura e contemporaneidade, e Sérgio Tavares, escritor, jornalista e crítico literário.A primeira edição do prêmio foi vencida pela mineira Lara Firmino Araújo e os gaúchos João Pedro Burzlaff Lopes e Ana Carolina Schmidt Ferrão.