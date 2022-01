Série de terror ''Arquivo 81'' nasceu de trama revelada em podcast

Fitas de Melody Pendras (Dina Shihabi) revelam a terrível verdade sobre seita (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Com estreia nesta sexta-feira (14/1) na Netflix, "Arquivo 81" é mais uma série criada a partir de um podcast. A trama gira em torno do arquivista curioso Dan Turner (Mamoudou Athie, de "The get down"), contratado para restaurar coleção de fitas de vídeos danificadas, que datam de 1994.





Durante a tarefa, ao reconstruir o trabalho da documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi) sobre a investigação de perigosa seita, Dan é atraído de tal maneira por uma história cheia de mistérios que se torna obsessão descobrir o que se passou com Melody. Ela deixa várias pistas ao longo das fitas.





A grande sacada da trama de terror, produzida por Rebecca Sonnenshine (“The vampire diaries”), é que as duas linhas temporais de Dan e Melody são apresentadas. De forma sobrenatural, os protagonistas estabelecem uma conexão, levando o arquivista a se convencer de que pode salvar a documentarista de seu terrível fim, ocorrido há 25 anos.





O elenco conta também com Martin Donovan, de “Tenet”, e Matt McGorry, de “How to get away with murder”.





“ARQUIVO 81”

• A série, com oito episódios, estreia nesta sexta-feira (14/1), na Netflix