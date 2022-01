Em ''Água benta'', Claudia Manzo e BaianaSystem celebram a América Latina

Claudia Manzo utilizou a dança afro-peruana Son de Los Diablos como um dos elementos de ''Água benta'', ao lado da guitarra baiana (foto: Luciana Diniz/divulgação)





Com o single “Água benta”, disponibilizado nesta quinta-feira (13/1) nas plataformas digitais, a cantora Claudia Manzo dá continuidade à divulgação de seu segundo álbum, o ainda inédito “Re-voltar”.





Gravada em parceria com a banda BaianaSystem, a canção chega sete meses depois de “Vacilão” (com Mariana Cavanellas) e quase um ano após “Re-volta”, singles lançados em 2021 para anunciar o novo projeto da artista chilena radicada em Belo Horizonte, previsto para março.

CULTURA PRÉ-COLOMBIANA

Escrita por Claudia em parceria com André Milagres e Russo Passapusso, com produção assinada pelo mineiro CIDO, “Água benta” celebra as raízes latino-americanas pré-colonização. A letra, em espanhol e português, resgata ideais pré-colombianos e tradições ancestrais, como a relação com a vida e a morte e outras questões da natureza humana.





A busca por representações ancestrais também passa pela sonoridade de “Água benta”. Claudia conta que a principal inspiração foi o Son de los Diablos, dança afro-peruana que mistura ritmos africanos, espanhóis e ameríndios. A gravação traz beats eletrônicos e a guitarra baiana tocada por Roberto Barreto.





“O Son de Los Diablos foi a principal inspiração. Essa manifestação andina tem particularidades muito interessantes, como o uso de máscaras e o próprio jeito de dançar. Muitas das coisas que estão ali têm a ver com o medo da figura do capeta e também da bruxaria, bastante condenada pelos europeus”, explica Claudia.





Tais elementos também inspiraram o clipe. Dirigido por Luz Gutierrez, ele foi criado a partir de imagens captadas no complexo arqueológico Mateo Salado, em Lima, no Peru, onde foi apresentado o espetáculo “El cumbión del chivo”, do coletivo de dança peruano La Trenza, com direção de Claudia Chávez e Marcelo Pinheiro. O lançamento está programado para o próximo dia 17, no YouTube.

PARCERIA COM PASSAPUSSO

“Água benta” não é a primeira parceria entre Claudia Manzo e o BaianaSystem. A cantora aparece em duas faixas do último disco da banda, “OXEAXEEXU” (2021): “Pachamama” e “Capucha”".





A relação entre ela e Russo Passapusso, um dos membros do grupo, começou em 2019, antes do disco, quando estourou uma onda de protestos no Chile.





“Nessa época, eu já estava morando no Brasil e comecei a receber notícias de lá (Chile) que não eram devidamente divulgadas aqui. Notícias de mortes, repressão e estupro por parte do Estado contra os manifestantes. Por estar longe, me bateu um desespero e senti a necessidade de divulgar aquelas informações de alguma maneira”, ela conta.





A solução que Claudia encontrou foi entrar em contato com artistas, pelo Instagram, e pedir que eles compartilhassem em seus perfis as informações que ela estava recebendo.





“O Russo me respondeu, pedindo para explicar melhor a situação. Foi assim que a gente estabeleceu o primeiro contato. Depois disso, ele me perguntou se eu trabalhava com música e me mandou o instrumental de 'Capucha' para que a gente pudesse compor a letra juntos”, resume.





No caso de “Água benta”, Claudia e Russo inverteram os papéis. “Fiz o convite para ele e acabou entrando o BaianaSystem como parceiro”, diz a artista.





Já finalizado e pronto para ser lançado, “Re-voltar” é o segundo disco de Claudia Manzo e sucede seu trabalho de estreia, “America por una mirada femenina” (2017). Com 14 faixas, o novo álbum terá também a participação da cantora mineira Luiza Brina.





“Existem muitas explicações para o título 'Re-voltar'. Uma delas é no sentido de voltar a ser, recuperar a nossa base. Estamos vivendo este momento tão difícil em que as manifestações da natureza são tão fortes. Acho importante observar o que os povos originários têm a nos ensinar em relação a tudo isso. Precisamos viver em harmonia com a terra, com a natureza, e sentir orgulho de sermos latino-americanos”, ela pontua.

SEM SHOW NA PANDEMIA

Apesar do ritmo de retomada que o setor cultural estabeleceu nos últimos meses, abalado agora pelo crescimento de casos de COVID-19, Claudia Manzo analisa com cautela a possibilidade de agendar shows de lançamento para o novo disco.





“Atualmente, estou pensando na relação que posso estabelecer com as pessoas que me acompanham por meio das redes sociais. Esse é um contato possível ainda. Ainda é o momento de se cuidar e de cuidar dos outros. Se pudesse, acho que lançaria o disco com show e já anunciaria outras datas, em outras cidades e estados. Mas vejo que ainda não é o momento certo para isso”, conclui.



Reprodução



“ÁGUA BENTA”

.Single de Claudia Manzo e BaianaSystem

.Independente

.Disponível nas plataformas digitais