Nesta terça (11/1), é dia de maratonar com o astro Jason Statham

Astro britânico em cena do filme ''O código'', de 2012 (foto: Lionsgate/Divulgação)

Uma das carecas mais famosas do mundo do cinema, o astro britânico Jason Statham ganha programação especial nesta terça-feira (11/1), a partir das 16h35, no Megapix.





“O CÓDIGO” (16H35)

No longa de 2012 de Boaz Yakin, o ex-policial Luke Wright salva a pequena Mei dos bandidos que a perseguiam dentro do metrô. Logo ele descobre que a menina tem informação de extrema importância para as máfias russa e chinesa, além de diversos grupos corruptos. Luke aceita a tarefa de continuar protegendo a garota, mesmo que isso custe sua própria vida.





“VELOZES & FURIOSOS 7” (18H40)

A família de Toretto é ferozmente perseguida por um assassino que busca vingar a morte de seu irmão, no filme dirigido por James Wan, lançado em 2015. Enquanto fogem alucinadamente, eles ainda precisam resgatar um gênio da computação que está na mira de terroristas.





“ROGUE – O ASSASSINO” (21H)

O agente do FBI Jack Crawford quer se vingar de um assassino misterioso apelidado de Rogue, que supostamente matou seu parceiro de trabalho e sua família. Em meio a guerra entre mafiosos, Jack e Rogue se enfrentam e segredos do passado de ambos emergem. O filme de 2007 é dirigido por Phillip Atwell.





“ADRENALINA” (23H)

Com direção de Brian Taylor e Mark Neveldine, neste longa de 2012, Chev Chelios é o matador de aluguel que está tentando deixar a carreira no crime e voltar a ter uma vida normal. No entanto, seu rival prejudica seus planos e o envenena com a Beijing Cocktail, uma substância letal.