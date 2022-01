Confira as novidades das franquias ''Chicago'', ''Law & Order'' e ''FBI''

Agentes de elite de "FBI: International" buscam proteger americanos no exterior (foto: UNIVERSAL/DIVULGAÇÃO)





Muitos já decretaram o fim das séries procedurais (aquelas de um caso por semana) que dominaram a programação de TV (aberta e paga) até a explosão do streaming. Bem, ainda que o modelo tenha se desgastado, alguns títulos continuam no ar e com marcos históricos.









A partir de segunda-feira (10/1), sempre às 21h30, o Universal (e sua versão em streaming, o Universal+, disponível no Globoplay) lança novas temporadas de seis produções, além de um novo spin-off.





A franquia “Chicago” é a primeira a entrar no ar, com o sétimo ano de “Chicago Med” (que retorna sem duas protagonistas, April Sexton, papel de Yaya DaCosta, e Natalie Manning, personagem de Torrey DeVitto).





Na sequência, estrearão o 10º ano de “Chicago Fire” (o último com Jesse Spencer, que vai se despedir de seu capitão Matthew Casey) e o nono de “Chicago P.D.”





Na terça (11/1), “Law & order: SVU” retorna com sua 23ª temporada – a marca fez do drama policial o mais longevo da TV por assinatura. Neste novo ano, inclusive, a produção protagonizada por Mariska Hargitay chega ao 500º episódio.





Na quinta-feira (13/1), será a vez do filhote das franquias de Dick Wolf. “FBI” retorna com a quarta temporada da série original, a terceira de “FBI: Most wanted” e a estreia de “FBI: International”. A produção acompanha os agentes de elite da divisão internacional do FBI. A equipe, baseada em Budapeste, na Hungria, viaja pelo mundo para investigar ameaças contra americanos no exterior.





Para marcar o lançamento, será exibido um crossover em três episódios com personagens de todas as produções em uma única história.





“CHICAGO”

As novas temporadas das séries “Chicago Med”, “Chicago Fire” e “Chicago P.D.” serão exibidas na segunda (10/1), a partir das 21h30, no Universal TV

“LAW & ORDER: SVU”

A 23ª temporada estreia na terça (11/1), às 21h30,

no Universal TV

“FBI”

As novas temporadas das séries “FBI”,”FBI: Most wanted” e “FBI: International” estreiam na quinta (13/1), às 21h30, no Universal TV