Ben Affleck interpreta um tiozão no novo filme de George Clooney

Abandonado pelo pai, J. R. (Daniel Ranieri) recebe os cuidados de seu tio Charlie (Ben Affleck) (foto: Amazon Prime/reprodução)

Astro de Hollywood, Ben Affleck jamais se sente envelhecendo. “Eu me olho no espelho e ainda acredito que alguém na casa dos 30 anos estará lá”, conta o ator. Astro de Hollywood, Ben Affleck jamais se sente envelhecendo. “Eu me olho no espelho e ainda acredito que alguém na casa dos 30 anos estará lá”, conta o ator.









Além de protagonizar o longa como Chuckie, companheiro de Will, Affleck escreveu o roteiro com Damon, seu amigo de infância, e a dupla ganhou o Oscar.





“Agora estou mais perto da idade ou até mais velho do que Robin quando ele interpretou esse papel, e é chocante”, confessa o ator, de 49 anos.





No entanto, reconhece que há benefícios em interpretar personagens que “trilharam o caminho da vida”, como o astuto tio Charlie de “The tender bar”, filme dirigido por George Clooney que chega à plataforma Amazon Prime nesta sexta-feira (7/11).





“Não necessariamente eles tendem a ser os protagonistas, e isso muitas vezes é uma coisa boa”, observa Affleck, ao comentar esses papéis.











De acordo com o astro, heróis devem cultivar um certo conjunto de virtudes para que o público se identifique com eles, “o que os simplifica de forma que torna um pouco mais difícil agir de forma realista”, explica. “Acho as pessoas mais imperfeitas, de certa forma, mais interessantes.”



Em “The tender bar”, o barman interpretado por Affleck intervém para ajudar a criar o sobrinho incrivelmente inteligente depois de o menino ser abandonado pelo pai, um famoso DJ de rádio.

LONGE DO ÁLCOOL Tio Charlie faz o possível para incutir no sobrinho J. R. (Daniel Ranieri, criança; Tye Sheridan, adulto) os valores da classe trabalhadora, defendendo o respeito pelas mulheres e alertando-o sobre os perigos do álcool.





O desempenho de Affleck lhe rendeu indicação ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante – a cerimônia ocorrerá neste domingo (9/1), em Los Angeles (EUA).





“Essas coisas não são mais importantes para mim do jeito que costumavam ser”, diz, ao se referir às premiações. Ele está cotado para disputar o Oscar, cuja lista de indicados sai em fevereiro.





)Aliás, o astro tem um segundo Oscar na estante como produtor de “Argo”, que ficou com a estatueta de melhor filme em 2013, produção também dirigida e estrelada por ele.





“THE TENDER BAR”

Direção: George Clooney. Com Ben Affleck, Daniel Ranieri, Tye Sheridan, Lily Rabe e Christopher Lloyd, entre outros. Estreia nesta sexta (7/1), na plataforma Armazon Prime





Mais de duas décadas se passaram desde que ele ficou famoso ao estrelar o filme “Gênio indomável”, no qual o veterano comediante Robin Williams viveu Sean Maguire, mentor do jovem prodígio Will, interpretado por Matt Damon.