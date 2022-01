2022 reserva estreias no cinema pra todos os gostos. Confira filmes

Novo longa do chileno Pablo Larraín,, tem lançamento previsto para 3 de fevereiro e foca em Lady Diana antes da separação do príncipe Charles (foto: NEON/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)

Estúdios de cinema preparam grandes estreias para todos os tipos de espectador. A agenda deste ano vai de blockbusters como "Jurassic World: domínio" a filmes como "Nope", do diretor Jordan Peele; "The northman", de Robert Eggers; e "The killers of the flower moon", de Martin Scorsese.





Com estreia marcada para 3 de fevereiro, o novo longa do chileno Pablo Larraín, “Spencer”, é centrado na figura de Lady Diana antes da separação do príncipe Charles. Jack Farthing se destaca no elenco, ao lado de Kristen Stewart, a protagonista.



''Jurassic World: domínio'' traz de volta o poder dos dinossauros em abocanhar grandes bilheterias (foto: UNIVERSAL/DIVULGAÇAO)



“Belfast”, filme em preto e branco do diretor e ator Kenneth Branagh, retrata a classe trabalhadora dos anos 1960, com contornos autobiográficos e muita expectativa reservada às premiações de 2022. Branagh, por sinal, promete dominar boa parte da cena de 2022 atrás e na frente das câmeras, com a adaptação de “Morte no Nilo”, saído dos livros de Agatha Christie. Junto de Gal Gadot e Armie Hammer, o diretor e ator dá vida ao inspetor Hercule Poirot.



Maria Fernanda Cândido fará participação em ''Animais fantásticos: os segredos de Dumbledore'', com estreia em abril (foto: Warner Bros./REPRODUÇÃO)



Com estreia em 14 de fevereiro, o novo filme de Ruben Fleischer (“Venom”). “Uncharted: Fora do mapa”, trará o encontro de Tom Holland e Mark Wahlberg. Uma série de videogames é a base da história focada na perseguição de tesouros por parte de mercenários e exploradores da mítica El Dorado.





Depois de “Vingadores: Ultimato”, os irmãos Joe e Anthony Russo, em “The gray man”, prometem reunir forças de elenco de peso integrado por Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas e Wagner Moura. No enredo, agente da CIA que enveredou pelo crime trava inesperado contato com a filha que desconhecia.



Tom Cruise deve voltar às telonas em 26 de maio no esperado ''Missão impossível 7'' (foto: MARVEL/DIVULGAÇÃO)



MULTIASTRO Diretor de suprema confiança de Tom Cruise, Christopher McQuarrie estará à frente de “Missão impossível 7”, previsto para chegar em 26 de maio nos cinemas, tendo Cruise, Simon Pegg e Vanessa Kirby no elenco.





Cruise, que esteve entre as maiores bilheterias da história do cinema com “Top Gun” há mais de 30 anos, voltará ao manche como o piloto Maverick, sob a direção de Joseph Kosinski (“Oblivion”). A estreia de “Top gun: Maverick” tem data prevista: 26 de maio.





''Doutor Estranho no multiverso da loucura'', previsto para 5 de maio, abre a fila das principais apostas para recordes de bilheteria (foto: MARVEL/REPRODUÇÃO)



Super-heróis de olho em 2022

Apostando que as salas de cinema terão cada vez menos restrições em 2022 e fazendo figa contra a ômicron, estúdios investiram para trazer alguns dos personagens mais queridos da cultura pop de volta à telona. Super-heróis vão chamar a atenção em 2022.





Principal dona dos recordes de bilheteria recentemente, a Marvel prepara mais um ano agitado, pois finalmente vai apresentar a linha narrativa que dará o tom do futuro de seu Universo Cinematográfico (MCU).





A começar por “Doutor Estranho no multiverso da loucura”, cuja estreia está prevista para 5 de maio, com Benedict Cumberbatch reprisando o papel, além do retorno de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Loki (Tom Hiddlestone). A aventura envolve várias dimensões do chamado multiverso.





Dimensões paralelas também estarão presentes em “Homem-Aranha através do aranhaverso – Parte 1”, segunda animação da franquia de Miles Morales.





Pela primeira vez, o protagonista vai explorar o aranhaverso e conhecerá vários outros Homens-Aranha. O longa estreia em 3 de novembro.





Outros dois filmes muito aguardados em 2022 ainda fazem mistério sobre os respectivos enredos – “Thor: Amor e trovão” e “Pantera negra: Wakanda forever”.





O primeiro marca a estreia de Natalie Portman no papel de Thor/Jane Foster. O elenco conta com Christian Bale, como o vilão Gorr, o carniceiro dos deuses, e Russell Crowe como a divindade mitológica grega Zeus. A estreia está prevista para 7 de julho.





Por sua vez, “Wakanda forever” é a passagem de bastão para o novo Pantera Negra, após a morte precoce do ator Chadwick Boseman (1976-2020).





O enredo ainda não está fechado, mas rumores apontam para a apresentação de Atlantis e do herói Namor. A atriz Michaela Coel é uma das novidades do elenco. A estreia será em 10 de novembro.





QUARTETO Após apenas quatro grandes lançamentos nos dois anos de pandemia, a DC decidiu tirar o tempo perdido no cinema e programou quatro novos títulos.





O mais relevante deles está previsto para 3 de março: “Batman”, com mais uma mudança do intérprete do homem-morcego. Robert Pattinson assume a capa e vai lidar com o crime em Gotham e com o tormento do vilão Charada (Paul Dano).





Outra estreia muita aguardada é “The Flash”, previsto para 3 de novembro. O filme vai apresentar uma viagem no tempo do universo DC e possibilidade de realidades paralelas. Está confirmada a volta de Michael Keaton, reprisando o papel do Batman, que não interpreta desde 1992.





Dois sucessos de bilheteria terão novas histórias. “Aquaman e o reino perdido” chega em 15 de dezembro, com a volta dos vilões Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) e Orm, o Mestre dos Oceanos (Patrick Wilson), além dos coadjuvantes Mera (Amber Heard) e Vulko (Willem Dafoe).





Também está previsto para este ano o filme “Adão Negro”. Protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson, a produção vai revelar a origem do vilão marcante do Shazam.





Primeiro filme nacional infantil em 3D, %u201CPluft, o fantasminha%u201D é dirigido por Rosane Svartman (foto: Divulgação)



Toque nacional com

“Pluft, o fantasminha”

Primeiro filme nacional infantil em 3D, “Pluft, o fantasminha”, dirigido por Rosane Svartman, trará o brasiliense Juliano Cazarré na pele do famoso Pirata Perna de Pau. Sem data de estreia marcada, o longa terá Lola Belli como Maribel e Cleber Salgado na pele de Pluft. José Eduardo Belmonte comanda “Alemão 2”, filme em que as Unidades de Polícia Pacificadora se mostram incapazes de conter os gigantes do tráfico.Policiais civis (Vladimir Brichta, Leandra Leal e Gabriel Leone) se reúnem em missão secreta para capturar Soldado (Digão Ribeiro), chefão da venda de drogas.

No retorno de Guillermo del Toro (vencedor de muitos prêmios, há quatro anos, com “A forma da água), o poder de manipulação de uma psiquiatra e um vigarista entram em jogo, na trama estrelada por Cate Blanchett e Bradley Cooper.“Animais fantásticos: os segredos de Dumbledore”, previsto para chegar em 14 de abril, trará participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido, roteiro de J.K. Rowling e Steve Kloves, e presença do astro Mads Mikkelsen (que substitui Johnny Depp). O mago das trevas dará trabalho a uma legião de bruxos destacados por Alvo Dumbledore (Jude Law).