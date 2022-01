Serie documental traz Nara Leão em momentos inéditos

Nara revolucionou a música brasileira com o show "Opinião" (foto: globoplay/DIVULGAÇÃO)

Nara Leão foi fundamental para a bossa nova. Revolucionou a música brasileira com o show “Opinião”. Revelou Chico Buarque e, com ele, brilhou nos festivais com “A banda”. A cantora rompeu preconceitos na MPB, comprou brigas, confrontou a ditadura militar, abriu novos caminhos para as mulheres de sua geração. Detalhe: sem alterar o tom de voz. A artista inspira a série documental “O canto livre de Nara Leão”, disponível no Globoplay. A produção mostra como o talento e a personalidade de Nara se combinaram para provocar uma transformação na música e no comportamento.





Dirigida por Renato Terra, o projeto entrevista pessoas que conviveram com a artista e traz uma enorme pesquisa de imagens, fotos e arquivos – muitos inéditos. Em 19 de janeiro, ela completaria 80 anos. “Nara foi uma cantora brilhante. Mas sua importância não se resume à música. Suas entrevistas, muitas vezes, pautavam as conversas em todo país. Ela confrontava os críticos que queriam rotular e limitar o seu trabalho. Com inteligência e delicadeza, sempre fez o que quis na sua arte e na sua vida pessoal. Na maneira de vestir, de contestar, de falar, de se impor. Quis trazer esse jeito suave e contundente da Nara para ajudar a contar essa história”, declara o diretor do documentário.





Dividida em cinco episódios, a série mostra as diversas fases de Nara Leão, na música e na vida íntima. Conta com depoimentos de Chico Buarque, Roberto Menescal, Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Edu Lobo, Dori Caymmi, Marieta Severo e Fagner, entre outros. Casado com Nara durante muitos anos, Cacá Diegues deu um íntimo depoimento sobre sua relação. Filha do casal, Isabel Diegues também participa – com seu depoimento e como consultora do documentário. Os capítulos contam

com imagens de acervos variados, entre materiais raros e alguns inéditos, como arquivos da ditadura que foram descobertos recentemente.