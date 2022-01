Morre aos 94 anos Sidney Poitier, 1º astro afro-americano de Hollywood

Sidney Poitier (foto: Wikimedia Commons)

Morre aos 94 anos Sidney Poitier, primeiro astro afro-americano de Hollywood.

O prêmio de melhor ator no Oscar foi pelo filme Uma voz nas sombras”, de 1963.

Em 2002, tornou-se também o primeiro artista negro a receber um Oscar honorário pelo conjunto da obra.

Durante a longa carreira, trabalhou em 59 filmes, seja como ator, diretor ou narrador de documentários.

Poitier nasceu nas Bahamas, na América do Norte, em 20 de fevereiro de 1027.



Poitier, que tinha dupla cidadania - americano e bahamense - era "um ícone, um herói, um mentor, um lutador, um tesouro nacional", disse Chester Cooper, primeiro-ministro das Bahamas, em página oficial no Facebook.



A morte do ator foi confirmada pelo governo britânico, segundo o jornal The Mirror.



Veja cena clássica de Uma voz nas sombras.





Reportagem em atualização. Aguarde novas informações