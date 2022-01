Biblioteca municipal de Uberlândia emprestou 6 mil livros durante 2021

Ambiente também conta com a sala "Incluir", com livros direcionados ao público que lê em braile. (foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução)

A Biblioteca Municipal Juscelino Kubistschek de Oliveira, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, emprestou durante o ano de 2021, 6 mil livros para a população da cidade.

Durante esse período, o espaço prestou atendimento a mais de 7.500 pessoas – no acervo da biblioteca, existem 40 mil unidades que variam entre a ficção, literatura clássica, contos e inúmeros gêneros literários.

“Eu estava passando, achei tudo muito bonito e quis entrar para conhecer. Com certeza vou voltar mais vezes”, diz.



Vânia Alves Nascimento, mãe da jovem, é professora e bióloga e, segundo ela, o espaço pode ser bem aproveitado pela filha.

“Vai ser ótimo ela trazer as amiguinhas para estudarem juntas neste lugar”, diz Vânia.

Acessibilidade

As barreiras da literatura foram quebradas através do projeto ‘Ônibus Biblioteca’, onde é possível o cidadão uberlandense ter acesso a um serviço itinerante de empréstimos de livros gratuitos.

A iniciativa circulou pela cidade com alguns exemplares e levou a leitura para 740 pessoas durante esse período de pandemia no município.

Em 2021, também foram retomadas as atividades do projeto “Ler Com Prazer”, que disponibiliza estantes de livros em terminais de transporte público espalhados pelos bairros Santa Luzia, Umuarama, Planalto e Industrial.

Pelo espaço que leva o nome do ex-presidente Kubistchek (chefe do executivo entre 1956 a 1961), há salas de exposição e ambientes que oferecem livros em braile; também estão disponíveis áreas de cultura digital para visitantes que pretendem fazer pesquisas e ministrar cursos previamente agendados.

Há ainda uma hemeroteca -lugar em que se guarda registros importantes de periódicos nacionais, jornais, revistas-, que serve como base para estudos.

Como ajudar

Aos interessados, é possível incentivar o órgão fazendo doações de títulos. Basta chegar com os livros na Biblioteca Pública Municipal e lá, os responsáveis irão realizar uma avaliação da saúde dos livros, para verificar o estado e ver se existem fungos ou outros problemas.

Além da JK, Uberlândia conta com mais dois lugares que oferecem literatura para o público. São eles: a Biblioteca Sucursal do bairro Presidente Roosevelt e a Biblioteca do Centro de Artes e Esporte Unificados Olímpio Silva – Pai Nêgo, no CEU Shopping Park.