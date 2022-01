Capoeira é declarada patrimônio cultural imaterial de Uberaba

Desde 2019, capoeiristas de Uberaba reúnem-se bimestralmente, com a finalidade de discutir e planejar o plano da salvaguarda da capoeira no município (foto: Creative/Commons/Divulgação) A Fundação Cultural de Uberaba (FCU), através do Departamento de Patrimônio Histórico e em conjunto com o Conselho de Salvaguarda da Capoeira de Uberaba, registrou na semana passada a roda de capoeira como patrimônio cultural imaterial da cidade.

LEIA MAIS 06:00 - 04/01/2022 Estandartes das bordadeiras de Caeté contam a história da cultura de Minas

06:00 - 04/01/2022 Emocionado, o elenco de "Harry Potter" mata as saudades de Hogwarts



“Desde janeiro de 2019, capoeiristas de Uberaba reúnem-se bimestralmente, com a finalidade de discutir e planejar o plano da salvaguarda para a capoeira no município”, ressalta mestre Crei. Segundo o mestre de capoeira do Grupo Raízes do Brasil Centro Cultural de Capoeira de Uberaba, Gleisson Marques, o mestre Crei, o reconhecimento municipal servirá para fortalecer o desenvolvimento dos diversos trabalhos de capoeira na cidade e na região.“Desde janeiro de 2019, capoeiristas de Uberaba reúnem-se bimestralmente, com a finalidade de discutir e planejar o plano da salvaguarda para a capoeira no município”, ressalta mestre Crei.

O decreto foi publicado no Porta-Voz do Município, da última quarta-feira (29/12). A publicação garante que a manifestação cultural seja devidamente preservada como patrimônio registrado.

De acordo com o historiador da FCU, o professor Gustavo Vaz, o trabalho de registro foi feito em conjunto com mais de 20 grupos de capoeira. “ A ação é um estímulo para que os grupos permaneçam ativos e conservem seus saberes”, complementou.

“Esta arte-luta-jogo tornou-se a nova diáspora da mensagem dos afro-descendentes pelo mundo. Esses reconhecimentos fazem com que se perpetuem as tradições da herança cultural da capoeira, sobretudo do povo preto, ao mesmo tempo em que a promovem como símbolo identitário de memória nacional”, destaca o mestre Crei.