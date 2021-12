"Vambora" é o novo samba-rock de Pedro Cini

Aos 19 anos, artista comemora sua performance nas plataformas digitais (foto: Nay Klim/Divulgação)

Uma mistura de samba-rock com pop e alguns elementos do soul, da música latina e brasileira. Assim é “Vambora”, single-clipe que o cantor e compositor Pedro Cini mandou recentemente para as principais plataformas digitais. O artista paranaense conta que antes da nova canção havia feito uma composição inspirada em Ivete Sangalo. “Algo que falava da Bahia, pois sonhei com ela cantando. Aliás, sou seu fã de carteirinha.” Uma mistura de samba-rock com pop e alguns elementos do soul, da música latina e brasileira. Assim é “Vambora”, single-clipe que o cantor e compositor Pedro Cini mandou recentemente para as principais plataformas digitais. O artista paranaense conta que antes da nova canção havia feito uma composição inspirada em Ivete Sangalo. “Algo que falava da Bahia, pois sonhei com ela cantando. Aliás, sou seu fã de carteirinha.”





Mas a música dedicada à baiana ficou de molho. “Viajando para Minas Gerais de avião, inspirado pela viagem e talvez pela lembrança de um amor, escrevi um poema que pensei podia se tornar uma letra posteriormente. Depois, encaixei isso na melodia e gostei bastante do refrão, mas o resto ainda prometia, coisas de músico perfeccionista.”





O artista, então, mandou o que tinha para o parceiro Vinícius Compositor, que mora em Teresópolis (RJ) e fez a letra inteira. “Depois disso, peguei sugestão de alguém ali, outro aqui, e assim nasceu ‘Vambora’. É uma música com um superastral, gostosa de ouvir, animada, boa pra sacudir e acho até que uma maneira de viver sem medo uma paixão.”





Ele conta que o videoclipe de “Vambora” foi gravado na Cidade Maravilhosa, com locações na praia do Arpoador, Bairro de Santa Teresa e Corcovado. A direção é de Fábio Gavião. “A gente também tentou imitar Salvador em algumas tomadas, porque falo na capital baiana na letra”, ressalta o artista paranaense. “É uma música que, na verdade, é uma curtição, uma maneira de viver e celebrar um amor, mas que também fala das belezas do Brasil.”





Pedro Cini conta que lá lançou três singles de julho para cá: “Meu vício”, “O vento me entrega você” e “Uma em um milhão”. “A ideia era lançar esses quatro singles para, no ano que vem, lançar um EP com mais uma faixa, que não sei se será uma música inédita ou um remix de alguma coisa ou mesmo se serão os dois”, explica.





Ele conta que, em 18 de dezembro, abriu o show de Sidney Magal no Teatro Positivo, em Curitiba, e o público aprovou. “Teve uma receptividade muito boa por parte da plateia”, revela.

OURO PRETO

O artista de 19 anos também comemora a sua performance nas plataformas digitais e rádios, principalmente n na capital paranaense. “Em Curitiba, está muito bom e ‘Vambora’ está tocando em várias rádios. Inclusive, há outras músicas minhas em primeiro lugar na playlist das mais executadas por lá.”





Ele conta que já tem outras músicas compostas, sendo que algumas estão em fase de pré-produção. “Tem uma que compus quando estive em Minas Gerais, fala de Ouro Preto, que muito me inspirou. Minas é um estado que me inspira bastante e sou um apaixonado pela música mineira.” (AP)