Padre mineiro edita em livro seus poemas inspirados pela pandemia

Rimar pandemia com poesia é fácil – desafio mesmo é traduzir em palavras e sentimentos os dias e noites vividos pela humanidade desde março do ano passado. Sensível ao extremo diante da crise sanitária que ainda assola o mundo – e contaminado pelo novo coronavírus logo no início, embora sem necessidade de hospitalização –, o padre Marcelo Souza e Silva transformou em livro os momentos enfrentados até agora. O resultado está em "Poemas de mim – Verso & reverso" (Editora Gulliver).





Na obra, estão 48 poemas, número escolhido por uma razão muito especial. “Completei 48 anos em novembro. Havia escrito 125 poemas durante a pandemia. Então, fiz uma seleção e achei melhor comemorar o aniversário com 48 poemas”, conta o religioso, que é reitor do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, mais conhecido como Igreja Boa Viagem, o belo templo gótico localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Citando a escritora Clarice Lispector (1920-1977), “que dizia não escrever para ser compreendida, mas para traduzir sua existência”, padre Marcelo, mineiro de Manhuaçu, na Zona da Mata, escolheu uma bela foto para a capa do seu primeiro livro: o mar azul no encontro com a areia. Ao mergulhar nas profundezas da alma e emergir com poesia, ele traz à tona temas como saúde, amizade, fraternidade, origem, esperança, sofrimento e perdas.





E tem também silêncio, tolerância, respeito às diferenças, amor, raízes, natureza, com destaque para os ipês, consolo, outono e primavera, os porquês da vida, tradições mineiras e as “horas quebradas ou não programadas do dia”, quando as emoções fluem e se materializam nas páginas em branco. O mar também está nos versos.





INSPIRAÇÃO

Em época tão desafiadora, a esperança permeia toda a obra. O poema “É tempo de despertar a esperança” é o primeiro oferecido ao leitor, estando dedicado a todos os profissionais de saúde que atuaram e continuam atuando no combate ao coronavírus e nos cuidados aos que contraíram a COVID-19.





Escreveu o padre:





“Que a esperança nos abra à paz, ao trabalho digno, à cultura, à arte/Ao meio ambiente respirável, às férias, às viagens com segurança./Que a esperança desperta abra-nos à vida espiritual, às visitas aos que estão enlutados, encurralados pelo medo paralisante, aos vulneráveis isolados há tanto tempo/Aos de perto e aos de longe.”





Já o último poema do livro, “Abraço de esperança”, vai para os sobreviventes da pandemia.





“Um abraço de esperança/É melodia que cura os medos mais abissais/Aquietando a alma serena entre braços.”





Formado em psicologia, padre Marcelo conta que, da experiência de escuta clínica com os agentes de saúde, dentro de um programa da Paróquia Boa Viagem voltado para atendimento aos profissionais de saúde, nasceu também a inspiração. “São histórias de dor, sofrimento e superação.”





O religioso diz que não esperava fazer um livro. “Fui escrevendo ao longo do tempo sem essa pretensão. Mas aí comecei a compartilhar com os amigos e todos me estimularam a publicar. Fiquei feliz, pois, em momentos de tantas dificuldades, consegui contar um pouco do nosso tempo em versos, com os seus reversos”, afirma, bem-humorado, citando o título escolhido.





“Poemas de mim – Verso & reverso”

Marcelo Souza e Silva

Editora Gulliver

R$ 40

À venda no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem) – Rua Sergipe, 175, no Bairro Boa Viagem