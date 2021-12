Nonato do Samba comemora com disco seus 40 anos de casamento com o ritmo

Nonato do Samba durante a gravação do clipe de "Filho de Olorum", uma das 12 faixas de seu álbum (foto: Divulgação)

Tendo o samba gravado até em seu nome artístico, o cantor e compositor mineiro Nonato do Samba completa 40 anos de carreira. O músico aproveita a data especial para lançar nas plataformas digitais o álbum independente "40 anos de estrada do Nonato do Samba". Com 12 faixas, sendo algumas autorais, o álbum foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc.

Nonato do Samba explica que o projeto contém também quatro vídeos de entrevistas e quatro clipes, com sambas que foram selecionados entre as 12 canções extraídas dos CDs “Momento mágico” (1999) e “Verdadeiro brasileiro” (2010), que fazem parte de sua carreira solo.

O sambista diz ter sido um desafio participar de dias de gravação do novo trabalho, que foi produzido em vários pontos que fazem parte da sua BH. Para ele, o vídeo mais significativo foi o registrado na Casa do Divino Espírito Santo das Almas, terreiro de umbanda localizado no Bairro São Geraldo, comandado pelo amigo Marcelo de Oliveira, pai de santo do local.





No espaço místico, Nonato gravou uma roda de conversa e um clipe da canção “Filho de Olorum”, composição dele e de Paulinho Carvalho, ex-integrante do grupo carioca Raça. “Este já está rodando no YouTube”, avisa o artista.





RELEITURA

“Na verdade, esse disco é uma releitura das músicas que já gravei. Fiz uma junção dos dois álbuns que lancei, mais algumas participações em outros, para formatar essas 12 canções. Demos nelas uma remixada, uma remasterizada e também uma melhorada no instrumental, colocando alguma coisa que sentimos que faltava, como cavaquinho, entre outros instrumentos. Isso para podermos chegar ao produto final, apresentando um trabalho de qualidade”, conta o músico.





Além de composições de sua autoria, o álbum tem sambas de Fabinho do Terreiro, Ricardo Barrão e Lado Raízes, entre outros. “Tem uma música de Bruno Vidal, que é meu filho, e que se chama ‘Desamor’. Somente minha, gravei ‘Capaz de te amar’ e ‘Requebra Iaiá’.”





O projeto de comemoração foi planejado como um álbum duplo, com 25 músicas, mas Nonato deixou para 2022 o lançamento do segundo volume, com mais 13 canções. Ele planeja ainda “o álbum duplo físico, que será apresentado ao público em shows presenciais”.





Sobre o formato digital do primeiro volume, ele diz: “O samba mineiro tem que se modernizar, pois o samba é moderno. No começo era ‘Pelo telefone’, agora é pela internet”, brinca Nonato do Samba, referindo-se ao primeiro samba gravado por Noel Rosa, em 1917. “As plataformas digitais são uma novidade interessante e estou feliz de estar fazendo esse trabalho. Até aqui, só havia gravado LPs e CDs.”





O sambista diz que está aproveitando a pandemia para compor. “Inclusive, concorri recentemente com um samba na Escola de Samba Canto da Alvorada, como intérprete de samba-enredo. Cheguei à final, mas não ganhei”, lamenta.





Atualmente, o artista participa do grupo Nonato do Samba e Bateria Show Explode Coração, que se apresenta nos carnavais de BH e é um dos líderes do Baluartes do Samba. Em 2020, Nonato foi campeão do carnaval como intérprete de samba-enredo na Escola de Samba Canto da Alvorada e também agraciado com o Prêmio Mestres da Cultura Popular, oferecido pela Fundação Municipal de Cultura de BH.

“40 ANOS DE ESTRADA DO NONATO DO SAMBA”

12 faixas

Disponível nas plataformas digitais