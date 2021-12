Recital gratuito celebra 50 anos do Clube da Esquina

Os 24 músicos da Orquestra Jovem Minas se apresentam no concerto dedicado aos 50 anos do Clube da Esquina e que traz clássicos como "Um girassol da cor de seu cabelo" (foto: FOTOS: Anna Castelo Branco/DIVULGAÇÃO)

Homenageando o Clube da Esquina, a Orquestra Jovem Minas, sob a regência do maestro Felipe Magalhães, faz concerto nesta quinta-feira (23/12), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A apresentação marca a estreia do grupo, formado pela Associação Cultural ARebeldia, idealizado pela produtora Danusa Carvalho, da Casulo Cultura, celebrando os 50 anos, comemorados em 2022, do referido movimento musical mineiro. A Orquestra contará ainda com as participações das cantoras Júlia Guedes, neta do cantor e compositor Beto Guedes, Mariana Nunes, Bárbara Barcellos e do cantor multi-instrumentista Marcelo Dai.





A Orquestra Jovem Minas nasceu por meio da oficina da Associação Cultural ARebeldia, ministrada pelo maestro Felipe Magalhães, e direção musical de base do cantor, compositor e instrumentista Tatá Spalla. Selecionados pelo maestro Marcelo Ramos, os 24 músicos do grupo têm formação em instrumentos de corda e idade entre 18 e 25 anos. Felipe Magalhães explica que é um projeto de residência artística, no qual os participantes são jovens músicos, muitos ainda estudantes, outros semiprofissionais.





“Alguns já iniciando a vida profissional como músico de orquestra, outros tendo as suas primeiras experiências, formando um grupo heterogêneo de jovens músicos. Esse projeto foi dividido em duas etapas: a primeira, quando os alunos tiveram aulas com professores dos seus respectivos instrumentos”, esclarece o maestro. Ele explica que essa etapa era mais voltada para questões de cada instrumento, no caso as cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo.





“Na segunda etapa, um processo de trabalho nos moldes de um profissional de orquestra, com ensaios de naipes e depois com a Orquestra toda, executando esse repertório feito em homenagem ao Clube da Esquina, com arranjos exclusivamente criados para esse projeto”, acrescenta Felipe. “Então, a gente ensaiou a Orquestra e depois ela com a banda e os cantores. Tatá Spalla, por sua vez, toca guitarra no concerto, além de coordenar a banda. Trabalhar com jovens músicos é muito legal, porque sentimos um crescimento neles, desde o primeiro ensaio”, ressalta o maestro.





Felipe se diz impressionado com o crescimento da Orquestra Jovem Mi- nas. “Começou parecendo, realmente, uma orquestra de estudantes e, no final, os jovens já estavam tocando como profissionais. Embora seja uma orquestra jovem, posso garantir que vamos apresentar um belíssimo show, de nível profissional”, afirma.

Os 24 músicos da Orquestra Jovem Minas vão executar clássicos como "Um girassol da cor dos seus cabelos"

EMOÇÃO NO PALCO

Neta de Beto Guedes e filha de Gabriel Guedes, a cantora Júlia Guedes, de 20 anos, diz que está emocionada em participar do concerto. “Quem me convidou foi o Tatá Spalla. Com muitos anos de estrada, ele já tocou com meu avô, Lô Borges e com vários artistas, além de ser também um grande músico. Esse show surgiu como uma forma de homenagear o Clube da Esquina e durante a minha apresentação serei acompanhada pela Orquestra Jovem Minas.”





Júlia adianta que a sua participação será cantando a música “Contos da lua vaga” (Beto Guedes & Márcio Borges). “A emoção é muito grande. Em outubro, eu e o Pedro Volta, meu namorado, músico, instrumentista, abrimos um show do meu avô e eu quase chorei no palco. Foi muito emocionante. Na verdade, já temos feito um trabalho em cima das músicas dele há cerca de dois anos e talvez isso resulte em um disco algum dia. São músicas com que já tenho uma familiaridade”, ressalta a cantora. Apesar a proximidade com Beto Guedes, a artista confessa que não sabe como se sentirá no palco cantando uma música do avô. “A emoção é algo que toma conta da gente e é difícil controlá-la.”





Mariana Nunes se diz feliz em participar do concerto. “O show está bonito e emocionante. Cantar com a Orquestra sempre me toca profundamente e me realiza. Acho sempre mágico essa atmosfera e o concerto está limpo, com um repertório lindo, composto de músicas do Clube da Esquina. Os arranjos estão soando lindamente e os convidados são maravilhosos. Vou cantar ‘Um girassol da cor de seus cabelos’ (Lô Borges & Márcio Borges) e ‘Vento de maio’ (Lô Borges, Márcio Borges & Telo Borges).”





A artista ressalta também a emoção de poder cantar com o cantor, compositor e tecladista Telo Borges. “Ele é autor de canções lindas como a própria ‘Vento de maio’ e ‘Tristesse’; enfim, um músico que admiro muito e estou, realmente, feliz em cantar com ele. Espero que as pessoas não percam esse show, que está extremamente bonito, com uma orquestra jovem, mas que já está soando lindamente. Realmente, é uma grande homenagem ao Clube da Esquina.”

ERUDITO E POP

Danusa Carvalho conta que o projeto foi idealizado por ela e o rapper Flávio Renegado. “Criamos uma residência artística de formação para, ao todo, 40 músicos, tanto de orquestra, quanto de banda”, explica. “Além de a Orquestra ser regida pelo maestro Felipe Magalhães e a banda por Tatá Spalla, convidamos professores da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, de canto, como Mariana Nunes, e de teclados, como Telo Borges, e fomos juntos criando essa interlocução entre a parte erudita e a pop. Convidamos também o Márcio Borges para fazer a curadoria do repertório e 10 novos jovens arranjadores.”





Danusa explica que os jovens selecionados receberam formações básicas ao participar de uma residência artística, com o objetivo de aprimorar as habilidades e técnicas, além de proporcionar a troca de experiências junto a professores, artistas e outros profissionais da área musical. O recital será o primeiro evento que celebra os 50 anos do Clube da Esquina, movimento musical que surgiu com o lançamento do álbum homônimo em 1972.





Dois expoentes do Clube da Esquina, os irmãos Márcio e Telo Borges, participam do concerto. O primeiro assina o roteiro e fez a seleção do repertório da apresentação e Telo será um dos tecladistas que acompanhará a Orquestra. As canções e arranjos são dos músicos Rafael Martini, Fred Natalino, Marcelo Ramos e Neto Belotto. A Orquestra Jovem Minas terá o apoio dos músicos Marcus Gabriel (contrabaixo), João Cândido dos Santos (ioloncelo), Vitor Dutra (violino) e Cleusa Nébias (violas).





ORQUESTRA JOVEM MINAS

Nest quinta-feira (23/12), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes,). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados, hoje, na bilheteria do teatro ou no site Eventim, limitados a um par por CPF. A classificação é livre e é obrigatório o uso de máscara