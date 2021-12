Quer curtir uma programação temática de Natal? Veja as dicas

Concerto contou com marionetes, bonecos e musicistas que se apresentaram na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto (foto: orquestra ouro preto/divulgação)

A Rede Minas presenteia o público com “Um conto de Natal”, espetáculo, executado pela Orquestra Ouro Preto e pelo grupo de teatro de bonecos Pigmalião – Escultura que Mexe, que será exibido nesta sexta-feira (24/12), às 22h, no programa “Harmonia”. Na peça, inspirada nas obras do escritor Charles Dickens e do compositor italiano Arcangelo Corelli, o maestro Rodrigo Toffolo adaptou o clássico da literatura e a composição “Feito para a noite de Natal” (1714). O concerto contou com marionetes, bonecos e musicistas que se apresentaram na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto.