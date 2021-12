Festival ''Para sempre Vander Lee'' começa nesta terça (21/12)

Tizumba e banda – formada por Camila Rocha, Christiano Caldas, Leó Pires e Matheus Barbosa – revisitam o repertório de Vander Lee para recriar as músicas do artista falecido em 2016. No repertório, “Pensei que fosse o céu” ganha a suavidade da voz de Laura Catarina.



“Obscuridade” (com Marcos Catarina), “Aquela estrela” (com Luiz Peixoto) e “A voz” (com Titane e Túlio Mourão) são outros destaques das apresentações que vão ocorrer em forma de live. Vander Lee e Mauricio Tizumba, além da amizade duradoura, compartilharam o palco diversas vezes.