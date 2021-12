Live solidária reúne Jota Quest e Orquestra Ouro Preto na Sala Minas Gerais

Jota Quest em gravação de live na Sala Minas Gerais, com a Orquestra Ouro Preto. Evento solidário foi realizado com YouTube Music e ONU (foto: JP Lima/Divulgação)

A vontade vinha de algum tempo, mas só no apagar das luzes de 2021 o Jota Quest conseguiu se apresentar na Sala Minas Gerais. Com estreia nesta terça (21/12), às 20h30, no canal da banda no YouTube, o show foi registrado em 29 de novembro passado, na "casa" da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A transmissão integra a série de lives solidárias que o YouTube Music está promovendo com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU.





O Jota não estará sozinho em cena. Para o projeto, a primeira live oficial do grupo neste ano, foi convidada a Orquestra Ouro Preto. A banda selecionou 15 músicas de seus 25 anos de história e deixou que o grupo comandado pelo maestro Rodrigo Toffolo fizesse os arranjos de cordas.





“Queria que o projeto tivesse também a visão harmônica e a experiência deles. A orquestra tem feito muita coisa com MPB, rock. Eles escreveram arranjos lindos e depois que gravamos o ‘Acústico’ (2017) passamos a entender melhor como se pode fazer a união da música pop com a erudita”, comenta Rogério Flausino. Boa parte do repertório é dedicada ao lado mais canção do Jota. Mas, em vez de se pautar somente nos sucessos, a banda decidiu ousar.





“Tem tanto a primeira música da gente, ‘As dores do mundo’, quanto a última, ‘Imprevisível’. Mas resolvemos também pegar alguns lados B e trazê-los de volta. Fomos atrás de canções que foram originalmente gravadas com arranjo de cordas, mas que nunca sequer tocamos ao vivo”, conta o vocalista.





Desta seleção serão executadas “Sem sentido” – música do primeiro disco, gravada antes mesmo da entrada de Flausino no grupo –; “Realinhar” (do álbum “Funky funky boom boom”, de 2013, parceria de China com a banda); e “Mares do Sul”, que Flausino compôs com PJ e Stuart Zender, baixista do Jamiroquai.

AGENDA 2030

Esta é a terceira live que une o YouTube e a ONU – as anteriores foram dos Racionais e de Dilsinho. As transmissões buscam conscientizar a população sobre os impactos da pandemia e a Agenda 2030 da ONU em três esferas: Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-estar, e Educação de Qualidade. A do Jota é justamente sobre educação.





A iniciativa beneficiada será a Pré Enem Morro do Papagaio (PEMP) – os jovens receberão educação preparatória para o Enem, vale-gás, internet, alimentação, apoio para as provas, suporte na realização de matrícula nas faculdades (documentação e informações sobre bolsa de estudo), além de atividades extras, como yoga e teatro. O YouTube Music doou R$ 1,4 milhão para todas as causas selecionadas pela ação.





A live desta terça é a quarta oficial que o Jota faz desde o início da pandemia. “No primeiro ano (da crise sanitária), todo mundo tentou aprender a se virar. Lançamos singles inéditos, gravamos as lives e, quando entrou 2021, ficamos todos na expectativa (da evolução da pandemia). O primeiro semestre foi legal, mas o segundo de muita ansiedade e incerteza”, comenta Flausino.





A banda resolveu dar um passo de cada vez. Gravou seu novo álbum – três singles já foram lançados – e passou, aos poucos, a fazer apresentações presenciais – mas pequenas e muito pontuais. “Estamos meio que voltando a pegar o ritmo do jogo.” Em BH, o Jota não fez nenhum show neste ano, por exemplo.





Por ora, o que está certo é que 2022 terá uma nova turnê da banda. Se tudo ocorrer como previsto, a série de shows terá início em abril. Também no mesmo período a banda lança oficialmente o álbum. “Está tudo pronto, mas estamos esperando para ver o que teremos de perspectiva real, já que não queremos correr nenhum risco”, afirma Flausino.





JOTA QUEST

Live transmitida nesta terça (21/12), às 20h30, no canal do Jota Quest no YouTube