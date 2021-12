Messi participa do especial de Natal de Neymar, no SBT/Alterosa

Craque brasileiro realiza ação em prol de seu instituto, que assiste crianças e jovens carentes (foto: Projeto Neymar Jr./DIVULGAÇÃO)

O SBT/Alterosa transmite com exclusividade para todo o Brasil o especial de Natal “Neymar Jr. entre amigos”, nesta terça-feira (21/12), a partir das 23h15. O amigo-secreto do craque brasileiro e do Paris Saint-Germain é realizado em em prol do Instituto Projeto Neymar (INJR).A famosa brincadeira de troca de presentes organizada pelo jogador, ao final de cada ano, ganhou um time de peso, com grandes nomes do esporte brasileiro e mundial, que se uniram para apoiar o trabalho social que impacta cerca de 10 mil pessoas – 3 mil crianças e jovens de 7 a 18 anos e suas famílias –, que o atacante faz em Praia Grande, no litoral de São Paulo.Para esta edição do programa, parceria do Instituto Projeto Neymar Jr. com a WNB Produções Artísticas, Neymar Jr. escolheu 19 atletas que marcaram sua carreira profissional e vida pessoal. Ídolos de diferentes modalidades – como Ronaldo Fenômeno, Rebeca Andrade, Ítalo Ferreira e Messi – aceitaram o convite e protagonizaram momentos divertidos, além de contribuírem para a causa.“Esses dois últimos anos não foram fáceis por tudo o que aconteceu no mundo, ainda mais porque o instituto ficou fechado e ficamos longe das crianças e de suas famílias. Então, este momento de retomada é gratificante”, declarou o atacante.Ronaldo Fenômeno se mostrou honrado em apoiar a causa: “Sabemos as dificuldades que todos nós passamos na pandemia com falta de recursos, apoio e a dificuldade em si que é trabalhar no terceiro setor. É um trabalho maravilhoso que ele (Neymar) faz, inspira muita gente.”Gabriel Medina, Sergio Ramos, Mbappé, Di Maria, Ander Herrera e Rafinha estão também entre os 20 atletas que vão participar do especial exibido pelo SBT/Alteorsa nesta terça.