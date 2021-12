Sete Lagoas recebe espetáculo natalino gratuito neste fim de semana

As apresentações serão no Mercado Municipal (Mercadão), na Alameda da Feirinha do Centro e na Feirinha do bairro da Boa Vista, totalmente gratuitas.

Entusiasmado com a possibilidade de se apresentar diante de uma plateia, o grupo Carroça Teatral de Sete Lagoas, na Região Central do estado, vai encenar o espetáculo natalino “O Natal Existe?”, neste sábado e domingo (18 e 19/12).

As apresentações serão gratuitas e vão ocorrer no Mercado Municipal (Mercadão), às 10h, e na Alameda da Feirinha do Centro, às 19h, neste sábado. No domingo, às 10h30, na Feirinha do bairro da Boa Vista.

“Já são mais de 10 anos apresentando no Mercadão, o local é um símbolo da nossa história e da diversidade cultural da cidade”, diz o diretor Paulinho do Boi.

“Ficamos com saudade da plateia durante a pandemia, e ao ver a Praça da Feirinha iluminada, o coração bateu mais forte, não contemos a nossa emoção. Queremos muito apresentar o natal para Sete Lagoas, nossa cidade merece demais”, completa a atriz.

“O Natal Existe?”

O espetáculo, que começou a circular no ano de 2012, ganhou uma roupagem profissionalizada, por meio da preparação vocal dos maestros Lucas Oliveira, com direção musical do mestre da cultura popular Carlos Warley (Saúva), além dos figurinos e cenários desenhados por Larissa Lorrany.

A dramaturgia traz à tona um presépio vivo fundamentado pela pesquisa no cancioneiro popular das Folias de Reis e pastorinhas de Minas Gerais, além de composições natalinas tradicionais e de autores latino-americanos como Mercedes Sosa.

De acordo com o grupo, o espetáculo vem ganhando notoriedade com apresentações marcantes, como em 2016 e 2018, no circuito Praça da Liberdade em Belo Horizonte, através do Memorial Vale; em 2019, na cidade de Jequitibá (Capital Mineira do Folclore) e no Natal Encantado da cidade de Barueri (SP) para mais de 35 mil pessoas.

O elenco conta com a participação de Maurício Pereira, Adrielle Silvério, Carine Oliveira, Carol Canuto, Larissa Neves, Jéssica Queiroz, Selton Thiago, Rafa Martins, Clarice Rodrigues, Larissa Lorrany, Paulinho do Boi, Ramon Frank, Gláucio Reginaldo e Gabriel Cordeiro.

Como não haverá venda de ingressos, o Carroça Teatral vai passar o tradicional chapéu para que as pessoas possam contribuir com o valor que puderem para ajudar o grupo.

As apresentações têm o apoio cultural dos parceiros: Meu Canto Conviver, Casa e Cozinha, Associação do Mercadão, Vereador Ivan Luiz, Sérgio Mirando Contador e ASA Contabilidade.

Carroça Teatral

Em atividade desde 2013, o grupo traz a linguagem do teatro popular, apresentado na rua, evidenciando a força e organização da arte no interior de Minas.

O Carroça Teatral tem sede no Quintal do Boi da Manta, onde promove laboratórios e oficinas culturais voltadas às técnicas teatrais com diversas abordagens.

Programação:

Sábado - (18/12)

10h - Mercado Municipal (Mercadão).

19h – Alameda da Feirinha do Centro.

Domingo - (19/12)

10h30min - Feirinha do Boa Vista.