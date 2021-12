Estreias da semana em Belo Horizonte vão do terror ao conto de Natal

Trama do musical "Amor, sublime amor" é ambientada em Nova York e gira em torno das tensões raciais entre porto-riquenhos e americanos natos, que são empecilho para um romance (foto: Disney/Divulgação)

Quando estreou, em 1957, o musical “Amor, sublime amor” revolucionou a Broadway pelo tema (versão moderna de “Romeu e Julieta” e metáfora sobre a ameaça que os imigrantes significavam para um país rico) e também pela forma (pela primeira vez, a ação passava para a dança de uma forma natural, como se a coreografia fosse extensão dos movimentos dos atores). Não demorou até chegar a Hollywood, conquistando nada menos que 10 Oscars em 1961, inclusive o de melhor filme. Quando estreou, em 1957, o musical “Amor, sublime amor” revolucionou a Broadway pelo tema (versão moderna de “Romeu e Julieta” e metáfora sobre a ameaça que os imigrantes significavam para um país rico) e também pela forma (pela primeira vez, a ação passava para a dança de uma forma natural, como se a coreografia fosse extensão dos movimentos dos atores). Não demorou até chegar a Hollywood, conquistando nada menos que 10 Oscars em 1961, inclusive o de melhor filme.





A história tem Nova York como cenário e, como eixo central, o romance proibido entre dois jovens, Maria (Rachel Zegler) e Tony (Ansel Elgort), cada um pertencendo a uma das facções. O amor impossível é fadado ao fracasso, uma paixão irrealizável por causa do racismo e da xenofobia americanos.





O que tornou o musical um clássico é seu time de criadores: melodias de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim, coreografia de Jerome Robbins. Canções como “Maria” e “America” ajudam a narrar a trama e definem o caráter dos personagens. Fã confesso do musical, Spielberg dá mais ênfase às questões de raça, imigração, pobreza e marginalização, mas com aceno afetuoso à inovadora versão original.

OUTROS FILMES

Com a versão de Steven Spielberg para o clássico “Amor, sublime amor” dominando os lançamentos da semana, filmes menores, também estreantes, disputam horários nas salas de Belo Horizonte. Há pelo menos duas produções infantis: a animação “Família Monstro 2” e o nacional “Esquadrão na moral: Uma aventura de Natal”.





O primeiro é uma continuação do filme de 2017, que acompanhava os Wishbone, uma família que, devido a uma maldição, vê seus integrantes se transformarem em monstros clássicos, como vampiro, múmia, lobisomem e Frankenstein.





No novo título da franquia, eles sofrem outra vez transformações para libertar amigos das garras de uma caçadora de monstros. Já “Esquadrão na moral” reúne quatro crianças que recebem da professora uma missão para o Natal: ajudar alguém. Em seu caminho, eles se envolvem em aventuras.

TERROR

Outra estreia, agora voltada para os fãs do terror, é a produção russa “A babá – O chamado das sombras”. Uma jovem família contrata uma babá para tomar conta de suas crianças. Ela rapidamente conquista a confiança do casal, mas passa a exibir um comportamento estranho com os pequenos. Desaparecimentos, demônios e alguns sustos fazem parte do pacote.





Liam Neeson encabeça o elenco de “Missão resgate”, mais um filme em que o ator irlandês interpreta um valentão. Desta vez, no entanto, não há crime envolvido e, sim, uma situação de vida e morte.





Neeson é um motorista à frente de uma missão para resgatar mineiros que ficaram presos no Norte do Canadá – o drama é enorme, pois ele terá que enfrentar baixas temperaturas e terá apenas 30 horas para transportar uma carga enorme sobre rios congelados e salvar a vida do grupo de trabalhadores.





Com sessões somente nesta quinta (9/12) e no sábado (11/12), “Monsta X – The dreaming” é um documentário que acompanha os últimos seis anos do grupo de K-pop Monsta X.

RELANÇAMENTOS

A programação dos cinemas traz também dois relançamentos. De olho em “Matrix resurrections”, o quarto filme da franquia estrelada por Keanu Reeves que chega aos cinemas no próximo dia 16, o primeiro longa, de 1999, será relançado.





O novo filme, também dirigido por Lana Wachowski, é apresentado como uma continuação da história do primeiro, um marco não só para a produção sci-fi como também para o cinema de ação e de efeitos especiais.





Outro retorno aos cinemas, em comemoração aos 20 anos de seu lançamento, “Harry Potter e a pedra filosofal”, o primeiro filme da franquia milionária, agora em versão 3D. E para quem não conseguir aguentar, na quarta (15/12), haverá sessões de pré-estreias de “Homem-Aranha – Sem volta para casa”, principal lançamento da próxima semana.





Na nova história, a terceira em que o herói é vivido por Tom Holland, o destaque vai ser o encontro do personagem com o Doutor Estranho de Benedict Cumberbatch.

Agora, um dos mais icônicos musicais ganha nova versão cinematográfica, que, sob a direção de Steven Spielberg, estreia nesta quinta-feira (9/12). Não se trata de uma simples modernização do tema, mas uma façanha da reconstrução. Spielberg e seu roteirista, o dramaturgo Tony Kushner, mantiveram as tensões raciais entre porto-riquenhos e americanos natos, mas agora o território pelo qual ambos lutam está ameaçado de demolição.